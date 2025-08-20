未來匯率如何變動？經長：已與央行討論 到農曆年前盼穩定在這價位

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
匯率示意圖。圖／聯合報系資料照片
關稅及匯率是目前產業界最關注焦點，衝擊產業營運甚鉅。經濟部長郭智輝20日在立法院經濟委員會表示，預計美國關稅會在未來3個月內談完，對產業波動大約是六個月，經濟部已與央行討論，從現在到農曆年前盼能穩定匯價，不要波動太大，希望是能維持過去六年平均匯價31元。

郭智輝今日出席立法院經濟委員會專案報告「協助中小企業災後復原辦理情況」並備詢答。綠委邱志偉表示，因為關稅及匯率影響產業很大，致產業觀望氛圍，他詢問經濟部評估這樣觀望情況會維持多久？匯率部分操之在我，是否穩定一個有競爭力匯率？

郭智輝表示，「匯率我們可以處理」，關稅現暫訂「20%+N」，經濟部是用最壞環境來面對，只會更好，不會更差，以此來協助中小企業渡過困境。

他表示，匯率部分，中小企業最擔心的是日本和南韓，所以匯率不是只盯美元，而是動態環境；就經濟部了解，美國關稅會在未來3個月內談完，對產業波動大約是六個月，經濟部已與央行討論，從現在到農曆年前盼能穩定匯價，不要波動太大。他提及，現在匯價水準約30.23元，業者尚可接受。

邱志偉追問，匯價是否會穩定在多少？能否像過去一樣有競爭力？郭智輝表示，一般來講，過去六年平均匯價是31元。

邱志偉說，匯價畢竟是可以操之在我。郭智輝回答，我國不能操縱匯率。邱志偉則說，這不是操縱匯率，而是宏觀調控。

郭智輝說，謝謝委員指教，市場怕的是禿鷹及預期心理。上半年我出口很多，會有升值預期；希望未來六個月匯率能夠穩定，這個難關一定可以渡過。邱志偉總結，未來六個月會有一定穩定匯率，目標是31元。郭智輝亦表示同意。

