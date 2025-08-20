一銀攜手兆聯實業 開辦員工持股信託

快訊

中央社／ 台北20日電

第一銀行今天宣布，與兆聯實業股份有限公司共同簽署員工持股信託契約，員工每月提存自提金，公司相對提撥獎勵金，透過信託機制購買公司的股票，激勵員工與公司共創良好績效的同時，也能及早做好未來生活財務規劃。

第一銀行今天發布新聞稿表示，為提供勞工更多元的選擇以因應退休財務規劃，一銀領先同業透過系統創新，讓公司的員工福利信託制度得同時提供「員工持股信託（指投資自家集團股票）」或「員工儲蓄信託（指投資境內外基金）」等選項，透過定期定額分散投資風險，長期儲蓄累積退休基金。

第一銀行表示，已與許多上市櫃公司、一般中小企業及學校等企業合作，服務的產業也非常多元，包括電子業、傳產業、服務業、運輸業及文教業等，協助企業增提員工未來退休準備及訂定長期員工激勵方案。

第一銀行說明，兆聯實業成立於2004年，致力於留才育才，近3年調薪幅度皆高於同業均值，且提撥近2成稅前獲利做為員工分紅，並以「成為台灣，甚至全球最好的水處理系統及資源回收公司」為願景。

兆聯實業除致力於提供在地化超純水、廢水回收、廢水處理與資源化全方面服務方案外，也持續提升系統設備維修、耗材清洗再生及更換、特用化學品銷售及系統維運等服務項目，以專利技術、垂直整合策略及專業工程實力，提供客戶完善的水資源系統解決方案。

第一銀行表示，除服務高科技業外，兆聯實業也參與國內再生水廠與海水淡化廠等水資源回收業務，海外部分除中國與新加坡穩健發展，另為積極參與高科技產業全球產能布局的趨勢，已於美國設立服務據點，藉由全球化布局滿足客戶建廠與服務需求，同時提升營運規模及競爭力。

兆聯 第一銀行

