彰銀攜手双云行銷與阿爾發 簽署員工福利儲蓄信託契約

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
彰銀與双云行銷有限公司簽署「員工福利儲蓄信託契約」，異業策略結盟推動福儲信託打造幸福職場，中為彰化銀行副總經理陳瑞珍、左為双云行銷創辦人鐘基啓、右為双云行銷合作夥伴阿爾發投資顧問代表。圖/彰銀提供
彰銀與双云行銷有限公司簽署「員工福利儲蓄信託契約」，異業策略結盟推動福儲信託打造幸福職場，中為彰化銀行副總經理陳瑞珍、左為双云行銷創辦人鐘基啓、右為双云行銷合作夥伴阿爾發投資顧問代表。圖/彰銀提供

彰化銀行（2801）推動多元信託服務，近日與双云行銷有限公司簽署「員工福利儲蓄信託契約」，並運用双云行銷合作夥伴阿爾發投顧之機器人理財技術，整合傳統信託專業與金融科技模式，開創金融機構、企業與科技公司跨界合作的新型態。

本次異業策略結盟，跨業聯手彰化銀行深厚信託管理專業，運用阿爾發投顧機器人理財顧問服務，協助企業設計符合組織的退休保障方案，共同實踐双云行銷對人才培育與留任理念。

透過福儲信託制度，双云行銷定期提撥獎勵金，由彰化銀行獨立管理專戶，確保資金安全透明。双云行銷員工可依個人需求自主提存投入福儲信託專戶，運用阿爾發智慧理財平台配置投資組合，透過AI即時分析市場趨勢與風險變化，達成長期財務與退休規劃目標；並於退休後直接由福儲信託資產移轉至安養信託，省去贖回、再投資的時間與成本，無縫銜接退休生活規劃，實現「儲蓄到安養」一站式服務。

簽約儀式由彰化銀行副總經理陳瑞珍、双云行銷創辦人鐘基啓及双云行銷合作夥伴阿爾發投資顧問代表共同出席。彰銀並同步推動「信託服務網」數位平台，未來將提供即時查詢、透明帳務與績效檢視，進一步強化使用者資金安全感與信託使用體驗。

彰化銀行表示，本次合作不僅回應金管會信託發展政策及政府推廣退休規劃方向，也展現金融業運用科技強化普惠金融的實力。

退休規劃 彰化銀行

