快訊

營養師封「最完美零食」！這水果在TikTok爆紅 可助消化、護心血管

宜蘭醫師娘墜谷存活卻死於火災 解剖赫見「內臟受重創」死因疑點重重

玉山東峰驚魂！2山友疑遭雷擊 女頭破血流、男手腳麻痺

第2季國際收支順差160億美元 經常帳順差362.3億美元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

央行公布第2季國際收支順差160億美元，經常帳順差362.3億美元，金融帳淨資產增加185.3億美元。

央行統計，本季經常帳順差較上（113）年同季增加130.7億美元，（一）商品貿易順差361.8億美元，較上年同季增加150.4億美元，主要受惠於新興科技應用需求升溫及國外廠商提前拉貨，出口擴增。（二）服務收支逆差42.7億美元，較上年同季增加0.5億美元，主要係營建支出增加。（三）初次所得順差63.2億美元，較上年同季減少10.0億美元，主要係居民對外直接投資所得收入減少。（四）二次所得逆差20.0億美元，較上年同季增加9.1億美元，主要係工作者匯出款增加。

至於金融帳方面，（一）本季直接投資淨資產增加160.6億美元。其中，居民對外直接投資淨增加190.1億美元，外資來台直接投資淨增加29.5億美元。（二）證券投資淨資產減少209.9億美元。其中，居民對外證券投資淨減少70.0億美元，主要係保險公司減持國外債券；非居民證券投資淨增加139.9億美元，主要係外資增持台股。（三）衍生金融商品淨資產減少13.4億美元，主要係其他金融機構收取衍生金融商品處分利益，資產減少。（四）其他投資淨資產增加248.0億美元，主要係銀行部門存放國外聯行增加。

商品

延伸閱讀

瀚亞投信前投資長姊弟人頭炒股不法獲利4千萬 特別背信罪起訴

縮短等待期從一周變一天！富蘭克林華美推T+1基金轉換服務 即日上路

大陸對美貿易順差驟降…6月遭台灣超車 關稅對美貿易造成「這個改變」

陸軍首批Altius-600M攻擊型無人機交運 顧立雄接見製造商代表團

相關新聞

未來匯率如何變動？經長：已與央行討論 到農曆年前盼穩定在這價位

關稅及匯率是目前產業界最關注焦點，衝擊產業營運甚鉅。經濟部長郭智輝20日在立法院經濟委員會表示，預計美國關稅會在未來3個...

醫療險損失率上升業者虧本 保發中心設2要件可漲保費

近年實支實付醫療險理賠爭議不斷，牽動業者損失率上升，金管會委託保發中心研究的訂價合理性作業指引已呈報至金管會，根據指引，...

凱基金控運動夏令營 邀中華開發基金會獎助國手當教練帶員工動起來

中華開發文教基金會透過「我們班的小飛象」及「技藝職能獎學金」計畫，長期支持體育、藝術以及技職人才。為了讓集團員工實際參與...

外資、投信搶美元 新台幣匯價貶逾1角

外資匯出款加劇，台股跌幅據大逾500點；台北外匯經紀公司新台幣匯價在開盤後2小時內貶逾1角，最低匯價30.239，貶值1...

元大證券邀請美日專家分享 2025年下半年美日市場展望及 AI 投資趨勢

近年美日股市表現穩健，吸引全球資金關注，自2025年起AI成為市場主旋律，推升半導體設備、雲端基礎設施與軟體股表現。那斯...

凱基證券台股模擬交易賽 合作中華郵政助新手投資升級

為推廣正確投資觀念、降低新手進入市場的風險，凱基證券與中華郵政合作舉辦「模擬交易-凱基x郵政 台股競賽」，這次競賽自即日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。