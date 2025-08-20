第2季國際收支順差160億美元 經常帳順差362.3億美元
央行公布第2季國際收支順差160億美元，經常帳順差362.3億美元，金融帳淨資產增加185.3億美元。
央行統計，本季經常帳順差較上（113）年同季增加130.7億美元，（一）商品貿易順差361.8億美元，較上年同季增加150.4億美元，主要受惠於新興科技應用需求升溫及國外廠商提前拉貨，出口擴增。（二）服務收支逆差42.7億美元，較上年同季增加0.5億美元，主要係營建支出增加。（三）初次所得順差63.2億美元，較上年同季減少10.0億美元，主要係居民對外直接投資所得收入減少。（四）二次所得逆差20.0億美元，較上年同季增加9.1億美元，主要係工作者匯出款增加。
至於金融帳方面，（一）本季直接投資淨資產增加160.6億美元。其中，居民對外直接投資淨增加190.1億美元，外資來台直接投資淨增加29.5億美元。（二）證券投資淨資產減少209.9億美元。其中，居民對外證券投資淨減少70.0億美元，主要係保險公司減持國外債券；非居民證券投資淨增加139.9億美元，主要係外資增持台股。（三）衍生金融商品淨資產減少13.4億美元，主要係其他金融機構收取衍生金融商品處分利益，資產減少。（四）其他投資淨資產增加248.0億美元，主要係銀行部門存放國外聯行增加。
