滙豐銀攜手刑事警察局深化防詐合作 簽署反詐騙合作意向書

隨著詐欺手法日趨精密，跨國犯罪層出不窮，金融機構與政府的密切合作變得愈加重要。滙豐(台灣)商業銀行積極響應政府打擊金融詐騙的政策，與內政部警政署刑事警察局簽署「反詐騙合作意向書」，正式建立跨界聯防機制，期望在公私部門攜手合作下，築起堅不可摧的防線，守護民眾財產與金融安全。

滙豐(台灣)商業銀行董事長紀睿明 (David Grimme) 於簽署儀式時表示：「身為領先市場的國際性銀行，滙豐銀行極為重視客戶權益，秉持『公平待客』原則，致力於反詐、推動普惠與友善金融。本次與刑事警察局的合作意義重大，這不僅是一份意向書的簽署，更展現了滙豐致力於打擊詐欺、保護客戶與社會安全的具體承諾。我們相信，透過與刑事警察局的資訊共享、深化合作與加強實務培訓，滙豐將更能夠為台灣的詐欺防制工作盡一份心力。」

董事長紀睿明與警政署刑事警察局副局長陳世煌共同簽下反詐騙合作意向書，滙豐銀行將與刑事警察局透過三大領域的合作，共同推動防詐宣導與阻絕詐騙犯罪：(1) 發現疑似涉詐的異常帳戶或交易時立即通報，並凍結帳戶，阻止資金外流；(2) 發現失蹤人口資訊時主動通報刑事警察局，並協助查緝與救援；(3) 提升第一線同仁識詐與匯款攔阻實務演練，守護客戶財產安全。

滙豐國際財富管理及卓越理財業務亞洲區詐欺防制主管 Will Tully特地訪台見證反詐騙合作意向書的簽署儀式，他表示：「詐騙並不侷限於單一市場或區域，滙豐集團能運用遍布全球的營運網絡與跨境資源，與政府單位進行資訊交流，分享防詐趨勢與科技創新的經驗。面對不斷進化的詐欺犯罪型態，希望在識詐、防詐與阻詐各面向，都能與公部門匯聚成更堅強的打擊防線，共同打造更安全、透明的金融環境。」