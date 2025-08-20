星展打造跨境匯款與簽帳金融卡雙引擎 優化全球支付體驗

因應全球跨境交易需求持續攀升，傳統支付方式面臨手續費高、匯率波動大、作業繁瑣及交易時間冗長等挑戰，已難以滿足現代個人與企業對高效率與低成本的期待。星展銀行（台灣）20日宣布推出結合「跨境匯款」與「簽帳金融卡」雙核心的創新跨境支付解決方案，憑藉其亞洲市場網絡、數位創新實力及領先資安技術，致力為客戶提供安全、便捷且具成本效益的一站式跨境支付體驗，落實「生活隨興，星展隨行」的品牌承諾。

對個人客戶而言，星展於今年2月領先推出「DBS Remit星展跨國速匯」服務，主打NT$0手續費與郵電費、涵蓋五大幣別、可匯至全球38國當地銀行，且大多可當天到匯，並支援大額換匯申報。自上線以來大受歡迎，截至7月，使用外幣跨國匯款的客戶中已有七成採用此服務，新用戶成長7.2倍，每日交易數增長3.4倍。預計下半年將再拓展英鎊、加幣、港幣、紐元與人民幣，共計支援十大幣別，擴大星展國際金流網絡。

在企業用戶方面，星展推出「GlobeSend星展環星匯」服務，支援逾50國當地貨幣，尤其涵蓋越南盾、菲律賓比索、印尼盾等非G7市場。該服務主打指定幣別全額到行、最快當天到匯，有效降低多層轉匯所帶來的高額費用與時間風險，並支援線上申報、換匯作業。為強化行動端體驗，星展預計於9月1日上線「GlobeSend星展環星匯APP」，提供線上開戶、換匯申報等功能，進一步簡化企業跨境金流流程。

針對個人支付場景，星展的「多幣簽帳金融卡」支援市場最多14種幣別，可於海外ATM直接提領對應外幣現金，免手續費、免換匯差。即將於9月升級推出「多幣通」功能，用戶只要透過digibank開通，即可用外幣帳戶直扣刷卡，實現0匯差、0國外交易手續費的無痛海外消費體驗。

而在企業支付方面，星展將推出新台幣帳戶的「星展企業簽帳金融卡」，主打「無透支額度、簡易申辦」，支援企業廣告費用、雲端訂閱、採購等多元消費，並整合IDEAL企業網銀/行動銀行進行即時管理，包括開卡、鎖卡、設定分層權限等，提升資金管理效率與風險控管。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰強調，現行跨境支付流程常因資訊不透明、匯率難以掌握與缺乏即時交易狀態回報而效率低下，導致企業與個人資金使用風險上升。星展此次推出以「跨境匯款」與「簽帳金融卡」為核心的全方位方案，結合數位創新、大數據與機器學習等科技應用，致力打造靈活、高效、安全的國際支付平台，全面升級客戶的跨境金融體驗。