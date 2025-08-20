快訊

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

星展打造跨境匯款與簽帳金融卡雙引擎 優化全球支付體驗

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

因應全球跨境交易需求持續攀升，傳統支付方式面臨手續費高、匯率波動大、作業繁瑣及交易時間冗長等挑戰，已難以滿足現代個人與企業對高效率與低成本的期待。星展銀行（台灣）20日宣布推出結合「跨境匯款」與「簽帳金融卡」雙核心的創新跨境支付解決方案，憑藉其亞洲市場網絡、數位創新實力及領先資安技術，致力為客戶提供安全、便捷且具成本效益的一站式跨境支付體驗，落實「生活隨興，星展隨行」的品牌承諾。

對個人客戶而言，星展於今年2月領先推出「DBS Remit星展跨國速匯」服務，主打NT$0手續費與郵電費、涵蓋五大幣別、可匯至全球38國當地銀行，且大多可當天到匯，並支援大額換匯申報。自上線以來大受歡迎，截至7月，使用外幣跨國匯款的客戶中已有七成採用此服務，新用戶成長7.2倍，每日交易數增長3.4倍。預計下半年將再拓展英鎊、加幣、港幣、紐元與人民幣，共計支援十大幣別，擴大星展國際金流網絡。

在企業用戶方面，星展推出「GlobeSend星展環星匯」服務，支援逾50國當地貨幣，尤其涵蓋越南盾、菲律賓比索、印尼盾等非G7市場。該服務主打指定幣別全額到行、最快當天到匯，有效降低多層轉匯所帶來的高額費用與時間風險，並支援線上申報、換匯作業。為強化行動端體驗，星展預計於9月1日上線「GlobeSend星展環星匯APP」，提供線上開戶、換匯申報等功能，進一步簡化企業跨境金流流程。

針對個人支付場景，星展的「多幣簽帳金融卡」支援市場最多14種幣別，可於海外ATM直接提領對應外幣現金，免手續費、免換匯差。即將於9月升級推出「多幣通」功能，用戶只要透過digibank開通，即可用外幣帳戶直扣刷卡，實現0匯差、0國外交易手續費的無痛海外消費體驗。

而在企業支付方面，星展將推出新台幣帳戶的「星展企業簽帳金融卡」，主打「無透支額度、簡易申辦」，支援企業廣告費用、雲端訂閱、採購等多元消費，並整合IDEAL企業網銀/行動銀行進行即時管理，包括開卡、鎖卡、設定分層權限等，提升資金管理效率與風險控管。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰強調，現行跨境支付流程常因資訊不透明、匯率難以掌握與缺乏即時交易狀態回報而效率低下，導致企業與個人資金使用風險上升。星展此次推出以「跨境匯款」與「簽帳金融卡」為核心的全方位方案，結合數位創新、大數據與機器學習等科技應用，致力打造靈活、高效、安全的國際支付平台，全面升級客戶的跨境金融體驗。

匯率 金融卡 星展銀行

延伸閱讀

整理包／TWICE高雄世運演唱會資訊一次看！購票時間、實名制規則全攻略

天道盟鐵霸等人雖交保 刑事局：公司恐遭抽銀根、斷金流更頭疼

台南前議長郭信良、三地創辦人鍾嘉村疑涉光電弊案 今晨200萬交保

玉山銀打詐 建金融防護網

相關新聞

醫療險損失率上升業者虧本 保發中心設2要件可漲保費

近年實支實付醫療險理賠爭議不斷，牽動業者損失率上升，金管會委託保發中心研究的訂價合理性作業指引已呈報至金管會，根據指引，...

凱基金控運動夏令營 邀中華開發基金會獎助國手當教練帶員工動起來

中華開發文教基金會透過「我們班的小飛象」及「技藝職能獎學金」計畫，長期支持體育、藝術以及技職人才。為了讓集團員工實際參與...

外資、投信搶美元 新台幣匯價貶逾1角

外資匯出款加劇，台股跌幅據大逾500點；台北外匯經紀公司新台幣匯價在開盤後2小時內貶逾1角，最低匯價30.239，貶值1...

元大證券邀請美日專家分享 2025年下半年美日市場展望及 AI 投資趨勢

近年美日股市表現穩健，吸引全球資金關注，自2025年起AI成為市場主旋律，推升半導體設備、雲端基礎設施與軟體股表現。那斯...

凱基證券台股模擬交易賽 合作中華郵政助新手投資升級

為推廣正確投資觀念、降低新手進入市場的風險，凱基證券與中華郵政合作舉辦「模擬交易-凱基x郵政 台股競賽」，這次競賽自即日...

非投等債不等同垃圾債 中信投信提三大理由降息前掌握投資良機

在高利率環境下，非投資等級債券因殖利率具優勢，相對吸引投資人目光，然而也有不少投資人擔心違約風險過高而卻步。不過，中國信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。