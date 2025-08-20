星展創新跨境支付解決方案 解決企業與個人海外匯款痛點

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
星展打造跨境匯款與簽帳金融卡雙引擎，解決企業與個人跨境支付時面對匯率波動及高額手續費等痛點。記者仝澤蓉／攝影
跨境交易需求日益升高，傳統支付模式面臨高額手續費、匯率波動、流程繁瑣、交易時間冗長等挑戰，星展銀行（台灣）針對個人與企業客戶推出創新跨境支付解決方案，更安全、快速且具成本效益解決跨境匯款的痛點。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，根據金管會資料，2024年台灣非現金支付總額已達約新台幣8.3兆元 ，電子支付國內外小額匯兌金額達約新台幣1,902億元 ，足見非現金支付與跨境支付需求已成民眾的日常。

另根據星展集團最新發布的 《新局勢，新機運》全球調查報告也顯示，「流動性與外匯管理」的重要性由原先名列最末躍升至第二位，逾半數受訪企業表示正積極思考如何導入整合型支付系統等更具創新的作法。

為回應客戶需求，星展此次推出的創新解決方案，正是為了解決個人與企業在跨境匯款與支付所面臨的痛點，致力協助企業加速國際營運，與個人輕鬆掌握海外消費與資金管理。

以「DBS Remit星展跨國速匯」服務來說，主打0手續費、郵電費，涵蓋五大幣別且可匯款至38個國家的任一銀行 ，以及當天到匯等優勢，讓客戶透過星展網銀/行動銀行 digibank即可輕鬆換匯、跨國匯款，還可完成大額換匯申報。

