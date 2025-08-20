快訊

瀚亞兒童理財夏令營 全台三地逾300位學童參與

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
瀚亞兒童理財夏令營，全台三地逾300位學童參與。瀚亞投信／提供
繼去年獲得廣大迴響後，瀚亞投信今年暑假再度攜手保誠人壽、遠見天下文化教育基金會及未來親子學習平台，於北、中、南三地共同舉辦「CHA-CHING兒童理財夏令營」，共吸引超過300位學童熱情參與。透過半天的活動，協助學童認識CHA-CHING所倡導的「收入、儲蓄、消費、捐獻」四大理財觀念，培養正確的金錢價值觀。

瀚亞投信總經理鄭立元親自出席台北場活動，以輕鬆的問答方式與學童互動，引導他們預先了解課程內容。鄭立元表示，希望透過夏令營的寓教於樂方式，讓學童在暑假尾聲獲得理財基本知識，並留下美好回憶。

為深化學童對理財四大觀念的理解，活動設計多元，包括理財課程、理財桌遊、闖關活動、柑仔店及捐獻站等互動環節，讓學童在短短一個下午的時間內，實際體驗並掌握理財概念的意義與應用。

考量到詐騙手法日益多樣且不分年齡，今年課程亦特別納入詐騙防範宣導，透過實際案例分享，幫助學童認識詐騙的潛在威脅，提升自我保護意識，期望他們未來能遠離詐騙風險。

瀚亞投信自2023年起培育內部員工成為CHA-CHING兒童理財的種子教師，今年於台北、台中、台南三場活動中皆有種子教師參與教學，以20分鐘課程向學童講解「需要與想要」的差異，強化理財判斷力。

根據統計，三場夏令營共吸引超過300位學童參與，並有33位瀚亞志工擔任各小隊隊輔，協助學童順利完成各項活動，展現企業志工的熱忱與投入。

瀚亞投信表示，自2015年引進保誠亞洲公益基金（Prudence Foundation）所開發的CHA-CHING兒童理財教材至今已逾十年，已深入41所種子學校，培育超過3,300名兒童理財師資，累積影響逾89,000名學童。該教材亦成功納入國小社會科補充教材，成為兒童理財教育的重要典範之一。

