經理人加碼內外資都愛 布局短天期債成共識 首選0-5年短債 ETF

根據最新公布的8月份美銀美林全球基金經理人調查報告，在最積極交易策略排行榜中，上榜的除了做多科技七巨頭、做多黃金、做多歐洲股市等等已在榜上數月的項目，值得留意的是，此次做多2年期美債也異軍突起、躍居榜上，可見在利率走勢難以掌控的環境下，流動性佳、波動度低、又能提供收益的短天期債成為市場資金配置寵兒。

財富管理專家表示，短天期債因同時擁有收益力與防禦力兩大優勢，被視為抵禦市場震盪的利器，不僅外資看好，台灣投資者也已悄悄布局，觀察投信發行的債券ETF規模，在今年來市場不確定性干擾頻傳下，包括國際經貿局勢丕變、聯準會降息時程舉棋不定等，短天期債ETF逆勢吸金，今年來規模增加220.21億元，即使7月以來市場對於9月降息的預期升溫，長天期債ETF獲資金回補，短天期債ETF仍舊保持吸金態勢，可見在市況波動下，對於既想顧及收益來源，又想控管投資組合波動的投資者而言，適度配置短天期債可說是市場共識。

群益ESG投等債0-5 (00985B)經理人謝明志表示，市場預估聯準會9月將降息，不過後續降息路徑仍是眾說紛紜，也更突顯短天期債的投資價值，主因短天期債券同樣能提供收益來源，也因對利率波動的敏感度較低，有助平衡波動風險，相關債券ETF是投資人可多加運用的工具，其中將ESG納入選債邏輯的0-5年期短天期BBB投等債ETF，因結合ESG評分與BBB級信評兩大標準來選取成分債，資產品質無虞，加上持有債券年期為0-5年期，能夠持有至到期也意味著所需承擔的收益不確定性風險較低，且BBB級債的收益水準又較一般投資級債來的具吸引力，是現階段投資人既想存債，又期望穩健抗震的優先考量標的。