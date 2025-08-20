瑞銀提2理由看多黃金 估明年9月底上看3700美元

瑞銀今天指出，因持有黃金的機會成本將逐漸走低、對黃金的需求繼續攀升等2因素，維持黃金「具吸引力」觀點，上調2026年9月底目標價為每盎司3700美元。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今天發布新聞稿表示，2025年以來黃金的表現在所有資產類別中名列前茅，年初以來漲幅達到28%，跑贏股票、債券、G10貨幣，甚至比特幣。

瑞銀說明，儘管近期由於貿易形勢變化、俄烏和平談判持續、美國勞動力資料疲軟，黃金價格在窄幅區間內波動，令金價陷入多空拉鋸，但仍看好金價中期將上行。

瑞銀說明，第一個理由日是關稅和移民政策的影響尚未完全顯現在美國通脹資料中，通脹仍具粘性，另一方面，增長低於趨勢水準將促美聯儲重啟降息，以及美元進一步走軟，都將為金價帶來支撐。這2項因素帶動美國實際收益率下降，而黃金作為無息資產，持有黃金的機會成本進而降低，這對金價而言是利多。

第二個理由，瑞銀指出，2026年去美元化的大趨勢、美聯儲獨立性以及美國財政可持續性，尤其是最高法院對川普對等關稅的裁定，仍將是投資者的關注焦點，並將進一步推升黃金的投資需求。

瑞銀表示，世界黃金協會近期資料顯示，今年上半年交易所交易基金（ETF）的資金流入創下2010年以來同期最高。有鑑於此，瑞銀將全年黃金ETF需求預測從450噸上調至近600噸，當前持倉量仍低於以往高點。同時，預計各國央行對黃金的買盤將繼續保持強勁，可能僅略低於去年接近破紀錄的水準。

瑞銀表示，目前預測2025年全球黃金需求將增加3%至4760噸，將是2011年以來最高，而今年底目標價維持在每盎司3500美元不變，另上調2026年3月底金價基準目標至每盎司3600美元、6月底至3700美元、9月底為3700美元。

瑞銀建議，在投資組合中，多元化配置和相關對沖至關重要，對於有意投資黃金的投資者，瑞銀認為配置5%左右的黃金最為適宜。