凱基金控運動夏令營 邀中華開發基金會獎助國手當教練帶員工動起來

中華開發文教基金會透過「我們班的小飛象」及「技藝職能獎學金」計畫，長期支持體育、藝術以及技職人才。為了讓集團員工實際參與人才培育成果，基金會每年舉辦「看見人才」暑期營隊，今年特別規劃一系列運動主題，包括生活舉重、羽球、匹克球及拉丁燃脂舞蹈等課程，所有項目皆由基金會獎助的青年學生或現役選手授課，把專業與熱情帶到職場與同仁們分享。

中華開發文教基金會董事長辜仲●樂見基金會培育的學子，能在集團活動中分享他們的專業，讓同仁看見他們的長才。平日就有運動健身習慣的辜仲● 董事長，鼓勵員工藉著運動提升工作效率與生活動能，每年舉辦的「看見人才」活動，即是透過多元體驗，讓員工在繁忙的工作中平衡身心，進一步提升職場幸福感。

生活舉重課由現役舉重國手示範安全搬提重物的觀念與技巧，讓同仁在健身同時也能應用在日常生活中；羽球營則由高雄大學甲組選手許芸瑄及李佳欣指導，大家在場上揮拍間充滿汗水與歡笑；還有時下流行的匹克球課程，是由台北市西湖國中網球隊選手帶領同仁進行友誼賽，一次體驗羽球、網球、與桌球的綜合魅力；拉丁燃脂舞蹈課程則安排國立體育大學拉丁舞國手黃書涵授課，讓同仁在熱情音樂中，消耗卡路里、釋放壓力。

參加活動的同仁也提到，年輕教練的活力與專業除了讓課程充滿趣味，更促進同仁間的交流與凝聚力。透過「看見人才」營隊，中華開發文教基金會讓公益深入日常，不但陪伴接受獎助的青年築夢，也讓集團同仁成為他們最真實的支持者，彼此啟發、共同成長，實踐「人才培育x幸福職場」的雙重承諾。