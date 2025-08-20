快訊

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

槍殺後丟包醫院「算有救人之心」 林澤峰奪仇家命判23年定讞

凱基金控運動夏令營 邀中華開發基金會獎助國手當教練帶員工動起來

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基金控「看見人才」暑期營隊，邀請獎助的青年學子和運動選手擔任教練，帶領集團同仁體驗運動樂趣。凱基金控／提供
凱基金控「看見人才」暑期營隊，邀請獎助的青年學子和運動選手擔任教練，帶領集團同仁體驗運動樂趣。凱基金控／提供

中華開發文教基金會透過「我們班的小飛象」及「技藝職能獎學金」計畫，長期支持體育、藝術以及技職人才。為了讓集團員工實際參與人才培育成果，基金會每年舉辦「看見人才」暑期營隊，今年特別規劃一系列運動主題，包括生活舉重、羽球、匹克球及拉丁燃脂舞蹈等課程，所有項目皆由基金會獎助的青年學生或現役選手授課，把專業與熱情帶到職場與同仁們分享。

中華開發文教基金會董事長辜仲●樂見基金會培育的學子，能在集團活動中分享他們的專業，讓同仁看見他們的長才。平日就有運動健身習慣的辜仲● 董事長，鼓勵員工藉著運動提升工作效率與生活動能，每年舉辦的「看見人才」活動，即是透過多元體驗，讓員工在繁忙的工作中平衡身心，進一步提升職場幸福感。

生活舉重課由現役舉重國手示範安全搬提重物的觀念與技巧，讓同仁在健身同時也能應用在日常生活中；羽球營則由高雄大學甲組選手許芸瑄及李佳欣指導，大家在場上揮拍間充滿汗水與歡笑；還有時下流行的匹克球課程，是由台北市西湖國中網球隊選手帶領同仁進行友誼賽，一次體驗羽球、網球、與桌球的綜合魅力；拉丁燃脂舞蹈課程則安排國立體育大學拉丁舞國手黃書涵授課，讓同仁在熱情音樂中，消耗卡路里、釋放壓力。

參加活動的同仁也提到，年輕教練的活力與專業除了讓課程充滿趣味，更促進同仁間的交流與凝聚力。透過「看見人才」營隊，中華開發文教基金會讓公益深入日常，不但陪伴接受獎助的青年築夢，也讓集團同仁成為他們最真實的支持者，彼此啟發、共同成長，實踐「人才培育x幸福職場」的雙重承諾。

運動 舉重 董事長

延伸閱讀

凱基金綠色轉型 國際肯定

羽球／排名賽邱啟睿拜師李洋 終與邱紹華升男雙甲組

羽球／李洋能打也能教 全大運、排名賽國體大成績亮眼

體操／小小體操營邁入第6屆持續挖掘人才 鄭焜杰之子從學員變國手

相關新聞

凱基金控運動夏令營 邀中華開發基金會獎助國手當教練帶員工動起來

中華開發文教基金會透過「我們班的小飛象」及「技藝職能獎學金」計畫，長期支持體育、藝術以及技職人才。為了讓集團員工實際參與...

外資、投信搶美元 新台幣匯價貶逾1角

外資匯出款加劇，台股跌幅據大逾500點；台北外匯經紀公司新台幣匯價在開盤後2小時內貶逾1角，最低匯價30.239，貶值1...

元大證券邀請美日專家分享 2025年下半年美日市場展望及 AI 投資趨勢

近年美日股市表現穩健，吸引全球資金關注，自2025年起AI成為市場主旋律，推升半導體設備、雲端基礎設施與軟體股表現。那斯...

凱基證券台股模擬交易賽 合作中華郵政助新手投資升級

為推廣正確投資觀念、降低新手進入市場的風險，凱基證券與中華郵政合作舉辦「模擬交易-凱基x郵政 台股競賽」，這次競賽自即日...

非投等債不等同垃圾債 中信投信提三大理由降息前掌握投資良機

在高利率環境下，非投資等級債券因殖利率具優勢，相對吸引投資人目光，然而也有不少投資人擔心違約風險過高而卻步。不過，中國信...

醫療險漲價門檻曝光！兩大要件達標可調費 衝擊百萬保戶

保證續保個人健康險保費調整機制拍板，壽險公會與保發中心訂出兩大漲價啟動基本要件：一、整體損失率高於預期；二、近三年實際損...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。