證券交易跨界電子支付 口袋證券與全盈+PAY 攜手打造「口袋盈家」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
口袋證券與全盈+PAY攜手打造「口袋盈家」，結合數位支付與數位理財，提供資金轉帳與交易無縫串接。口袋證券／提供
口袋證券與全盈+PAY開創台灣證券交易綁定電子支付帳戶的先河，隨著台股投資人年輕化趨勢，以及電子支付在台灣快速普及，口袋證券與全盈+PAY合作推出符合年輕族群使用習慣、安全、便利的整合服務，不僅提供資金轉帳與交易無縫串接，更推出多項優惠，包括首月免費跨行轉帳、完成交易贈送美式咖啡等，讓投資更輕鬆、更貼近生活。

根據統計，2025年上半年台灣新開戶投資人中，超過六成為30歲以下族群，而口袋證券在30歲以下的客戶數也成長近五成，且全盈+PAY 35歲以下用戶在2025年上半年透過電子支付進行理財交易的單筆金額較去年同期成長約32%，顯示年輕世代積極參與理財，並樂於使用數位金融工具。口袋證券表示，股票交易綁定電子支付的功能廣受好評，用戶將既有的全盈+PAY帳戶綁定於口袋證券後，即可完成股票交易的資金轉入設定，流程快速且安全。

人工智慧熱潮在2025年持續發酵，推動美國科技股表現強勁，台灣相關供應鏈亦同步受惠。投資人透過複委託積極布局美國科技ETF與AI概念股，顯示市場資金動能正加速聚焦於創新成長型主題。

另一方面，自主動式ETF開放以來亦掀起投資討論熱潮。根據口袋證券彙整，目前台股市場共有六檔主動式ETF掛牌，包括00980A、00982A、00981A、00983A、00984A與00985A，不論交易動能或受益人數皆呈現增勢，其中單月受益人數增幅最高者超過三成，顯示市場對主動選股策略的接受度與需求攀升。

全盈+PAY表示，年輕人對於理財工具需求日增，全盈+PAY與口袋證券合作，結合數位支付與數位理財，協助更多年輕族群參與股市。口袋證券提供最低100元即可存股之服務，更與全盈+PAY合作推出雙重優惠：

1、 於口袋證券完成新開戶，首月享有免費跨行轉帳服務；

2、 綁定全盈+PAY並完成任1筆股票交易，即可獲得3杯大杯特濃美式咖啡。

口袋證券與全盈+PAY的合作不僅是金融服務的整合，更是共同實踐普惠金融的理念。以使用者需求為核心，結合股票交易與電子支付的使用場景，降低各項金融服務間的門檻，協助年輕族群輕鬆掌握理財工具、將理財變成生活習慣的一部分。

