二度響應玉山計畫 華南永昌證券帶偏鄉青年走進職場

華南永昌證券秉持「以知識推廣回饋社會」的理念，2025年再度響應臺東縣政府教育處推動的「玉山計畫－職涯探索體驗」。該計畫自2024年啟動以來，結合企業資源，協助弱勢及偏鄉學子提前接觸多元職場、探索自我興趣，與華南永昌證券長期推動的社會共好精神不謀而合。該梯次共有25位青年學子走進台北，展開一整天的沉浸式職涯探索，拓展視野、培養自信與行動力，為未來升學與就業奠定更穩固的基礎。

首站，學生們踏入集中保管結算所的股票博物館，滿牆的股票史料與老照片瞬間吸引目光。導覽員娓娓道來台灣股市的發展故事，當展示櫃中亮出中華電信面額高達280億元的股票時，全場驚呼連連。透過珍藏的實體股票、早期交易工具與互動式人臉辨識設備，學生們彷彿搭上時光機，見證台灣股市的過去、現在與未來。

回到華南永昌證券總公司後，活動進入金融專題時段。首先由防詐專責主管張維綱副總以「金融防詐」開場，分享真實案例，提醒「詐騙不分年齡、手法日新月異」，引起學生頻頻點頭。隨後，營管部經理金士為以淺顯易懂的方式介紹證券業務，並以股市實例拆解投資運作模式。壓軸則由華南期貨經理周岳宏巧用「遊戲打怪」話題與學生拉近距離，並以知名企業案例，讓課程笑聲不斷、互動熱絡。每段課程都穿插有獎徵答，學生踴躍搶答，現場氣氛高漲。

華南永昌證券表示，能與台東縣政府及多家企業攜手參與「玉山計畫」，為偏鄉學子開啟更多元的職涯想像，深感榮幸。這次活動亦響應聯合國永續發展目標SDGs 4（優質教育）、8（合適的工作及經濟成長）、10（減少不平等）、16（和平、正義與健全制度）及17（夥伴關係），透過跨界合作將職場體驗與金融知識帶入偏鄉，縮小城鄉差距，並提升青年就業力與金融安全素養，持續向永續發展邁進。未來，華南永昌證券將以專業金融服務支持社會大眾在投資理財與財富傳承上的需求，並以實際行動回饋社會，讓知識與關懷不斷延伸，凝聚更多共好力量。