快訊

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

槍殺後丟包醫院「算有救人之心」 林澤峰奪仇家命判23年定讞

二度響應玉山計畫 華南永昌證券帶偏鄉青年走進職場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南永昌證券響應「臺東縣政府—玉山計畫」，將職場體驗與金融知識帶入偏鄉，協助學子提前接觸多元職場、探索自我興趣。(華南永昌證券／提供)
華南永昌證券響應「臺東縣政府—玉山計畫」，將職場體驗與金融知識帶入偏鄉，協助學子提前接觸多元職場、探索自我興趣。(華南永昌證券／提供)

華南永昌證券秉持「以知識推廣回饋社會」的理念，2025年再度響應臺東縣政府教育處推動的「玉山計畫－職涯探索體驗」。該計畫自2024年啟動以來，結合企業資源，協助弱勢及偏鄉學子提前接觸多元職場、探索自我興趣，與華南永昌證券長期推動的社會共好精神不謀而合。該梯次共有25位青年學子走進台北，展開一整天的沉浸式職涯探索，拓展視野、培養自信與行動力，為未來升學與就業奠定更穩固的基礎。

首站，學生們踏入集中保管結算所的股票博物館，滿牆的股票史料與老照片瞬間吸引目光。導覽員娓娓道來台灣股市的發展故事，當展示櫃中亮出中華電信面額高達280億元的股票時，全場驚呼連連。透過珍藏的實體股票、早期交易工具與互動式人臉辨識設備，學生們彷彿搭上時光機，見證台灣股市的過去、現在與未來。

回到華南永昌證券總公司後，活動進入金融專題時段。首先由防詐專責主管張維綱副總以「金融防詐」開場，分享真實案例，提醒「詐騙不分年齡、手法日新月異」，引起學生頻頻點頭。隨後，營管部經理金士為以淺顯易懂的方式介紹證券業務，並以股市實例拆解投資運作模式。壓軸則由華南期貨經理周岳宏巧用「遊戲打怪」話題與學生拉近距離，並以知名企業案例，讓課程笑聲不斷、互動熱絡。每段課程都穿插有獎徵答，學生踴躍搶答，現場氣氛高漲。

華南永昌證券表示，能與台東縣政府及多家企業攜手參與「玉山計畫」，為偏鄉學子開啟更多元的職涯想像，深感榮幸。這次活動亦響應聯合國永續發展目標SDGs 4（優質教育）、8（合適的工作及經濟成長）、10（減少不平等）、16（和平、正義與健全制度）及17（夥伴關係），透過跨界合作將職場體驗與金融知識帶入偏鄉，縮小城鄉差距，並提升青年就業力與金融安全素養，持續向永續發展邁進。未來，華南永昌證券將以專業金融服務支持社會大眾在投資理財與財富傳承上的需求，並以實際行動回饋社會，讓知識與關懷不斷延伸，凝聚更多共好力量。

股票 偏鄉 玉山計畫

延伸閱讀

2025台北國際自動化工業大展開幕 機器人吸睛 台鏈聚光

飆股金居驚爆違約交割1,093萬元 今年上市櫃第八起案例

中國信託證券「造山者」電影包場 支持本土文化產業

中國信託證券「造山者」電影包場 支持本土文化產業

相關新聞

凱基金控運動夏令營 邀中華開發基金會獎助國手當教練帶員工動起來

中華開發文教基金會透過「我們班的小飛象」及「技藝職能獎學金」計畫，長期支持體育、藝術以及技職人才。為了讓集團員工實際參與...

外資、投信搶美元 新台幣匯價貶逾1角

外資匯出款加劇，台股跌幅據大逾500點；台北外匯經紀公司新台幣匯價在開盤後2小時內貶逾1角，最低匯價30.239，貶值1...

元大證券邀請美日專家分享 2025年下半年美日市場展望及 AI 投資趨勢

近年美日股市表現穩健，吸引全球資金關注，自2025年起AI成為市場主旋律，推升半導體設備、雲端基礎設施與軟體股表現。那斯...

凱基證券台股模擬交易賽 合作中華郵政助新手投資升級

為推廣正確投資觀念、降低新手進入市場的風險，凱基證券與中華郵政合作舉辦「模擬交易-凱基x郵政 台股競賽」，這次競賽自即日...

非投等債不等同垃圾債 中信投信提三大理由降息前掌握投資良機

在高利率環境下，非投資等級債券因殖利率具優勢，相對吸引投資人目光，然而也有不少投資人擔心違約風險過高而卻步。不過，中國信...

醫療險漲價門檻曝光！兩大要件達標可調費 衝擊百萬保戶

保證續保個人健康險保費調整機制拍板，壽險公會與保發中心訂出兩大漲價啟動基本要件：一、整體損失率高於預期；二、近三年實際損...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。