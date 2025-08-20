股匯雙殺　新台幣重貶逾1.3角改寫逾3個月低點

快訊

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

中央社／ 台北20日電

AI概念股激情散去，美國科技股重摔，拖累股匯市今天同步下殺，台股重挫逾600點，新台幣兌美元貶勢持續擴大，最低觸及30.258元，貶值1.38角，改寫逾3個月盤中新低。

投資人對AI投資過熱的疑慮升高，引爆美股重挫，華爾街股市4大指數週二多收跌，其中那指重摔逾300點。

美科技股重挫，台積電美國存託憑證（ADR）跌3.61%，台股今天開低走低，盤中跌逾600點，跌破24000點整數關卡，最低來到23716點。

台股下殺加上美元反彈，加重新台幣貶值壓力，新台幣兌美元今天以30.15元開盤後，貶幅迅速擴大，最低觸及30.258元，重挫1.38角，改寫5月中旬以來、逾3個月盤中新低。

台股 新台幣 科技股

