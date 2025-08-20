股匯雙殺 新台幣重貶逾1.3角改寫逾3個月低點
AI概念股激情散去，美國科技股重摔，拖累股匯市今天同步下殺，台股重挫逾600點，新台幣兌美元貶勢持續擴大，最低觸及30.258元，貶值1.38角，改寫逾3個月盤中新低。
投資人對AI投資過熱的疑慮升高，引爆美股重挫，華爾街股市4大指數週二多收跌，其中那指重摔逾300點。
美科技股重挫，台積電美國存託憑證（ADR）跌3.61%，台股今天開低走低，盤中跌逾600點，跌破24000點整數關卡，最低來到23716點。
台股下殺加上美元反彈，加重新台幣貶值壓力，新台幣兌美元今天以30.15元開盤後，貶幅迅速擴大，最低觸及30.258元，重挫1.38角，改寫5月中旬以來、逾3個月盤中新低。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言