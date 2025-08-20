數位理財年輕化 全盈+PAY 與口袋證券打造「口袋盈家」降門檻推優惠

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

隨著台股投資人年輕化趨勢明顯，以及電子支付在日常生活中的普及率快速攀升，全盈+PAY與口袋證券攜手開創台灣證券交易綁定電子支付帳戶的全新應用模式「口袋盈家」，為年輕族群打造兼具便利性、安全性與低門檻的數位理財新體驗。「口袋盈家」降低投資門檻限制，100元即可存股，同時享新開立口袋證券戶首月免費跨行轉帳，讓新手、年輕投資人靈活運用資金，綁定全盈+PAY完成交易，再享3杯全家大杯特濃美式咖啡。

根據統計，2025年上半年台灣新開戶投資人中，超過六成為30歲以下族群，而口袋證券30歲以下用戶成長幅度高達近5成。另一方面，全盈+PAY也觀察到，35歲以下用戶已成為小額理財交易主力族群，該年齡層用戶今年上半年透過電子支付進行理財交易的單筆金額較去年同期成長約32%，顯示年輕世代積極參與資產配置，也樂於透過數位工具進行理財。

經分析投資趨勢，口袋證券發現，人工智慧熱潮在2025年持續發酵，推動美國科技股表現強勁，台灣相關供應鏈亦同步受惠。投資人透過複委託積極布局美國科技ETF與AI概念股，顯示市場資金動能正加速聚焦於創新成長型主題。同時，自主動式ETF開放以來亦掀起投資討論熱潮，根據口袋證券彙整，目前台股市場共有六檔主動式ETF掛牌，包括00980A、00982A、00981A、00983A、00984A與00985A，不論交易動能或受益人數皆呈現增勢，其中單月受益人數增幅最高者超過三成，顯示市場對主動選股策略的接受度與需求攀升。

口袋證券表示，只要100元就能存股，因此，股票交易綁定電子支付的功能廣受好評，用戶將既有的全盈+PAY帳戶綁定於口袋證券後，即可完成股票交易的資金轉入設定，流程快速且安全。

全盈+PAY表示：「我們觀察到年輕人對於低門檻、即時性、便利性的理財工具需求日增，與口袋證券合作，結合數位支付與數位理財，打造一個從零開始、循序漸進的投資起點，讓每一位年輕人都能跨出理財的第一步。」

ETF 電子支付

