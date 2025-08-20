快訊

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

陳曉與「神鵰」郭芙瘋傳領證 毛曉彤工作室聲明出爐

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

外資、投信搶美元 新台幣匯價貶逾1角

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

外資匯出款加劇，台股跌幅據大逾500點；台北外匯經紀公司新台幣匯價在開盤後2小時內貶逾1角，最低匯價30.239，貶值1.19角。

匯銀指出，早盤外資買匯力道強勁，新台幣匯率今早再度承壓，隨美元小幅反彈，美元買盤浮現，而近2日更見猛烈買壓。市場觀察，美歐系外資集體匯出，買匯力道強勁，幾乎「9成美歐系外資都在進場」，帶動美元需求快速升溫。

同時，投信也積極加入買盤行列，直接大舉承接美元，進一步推升市場動能。外資與投信合力操作下，新台幣匯率迅速突破30.2元整數關卡，顯示資金避險與調節需求同步升高。

市場人士分析，近期美元回升動能仍具支撐，若外資持續偏向美元資產配置，新台幣恐維持在偏弱格局，短線波動加劇的情況將難以避免。

新台幣 台幣匯率

延伸閱讀

凱基證券台股模擬交易賽 合作中華郵政助新手投資升級

主動群益台灣強棒 填息

短債產品 投資新寵兒

大中華商品 績效紅不讓

相關新聞

外資、投信搶美元 新台幣匯價貶逾1角

外資匯出款加劇，台股跌幅據大逾500點；台北外匯經紀公司新台幣匯價在開盤後2小時內貶逾1角，最低匯價30.239，貶值1...

元大證券邀請美日專家分享 2025年下半年美日市場展望及 AI 投資趨勢

近年美日股市表現穩健，吸引全球資金關注，自2025年起AI成為市場主旋律，推升半導體設備、雲端基礎設施與軟體股表現。那斯...

凱基證券台股模擬交易賽 合作中華郵政助新手投資升級

為推廣正確投資觀念、降低新手進入市場的風險，凱基證券與中華郵政合作舉辦「模擬交易-凱基x郵政 台股競賽」，這次競賽自即日...

非投等債不等同垃圾債 中信投信提三大理由降息前掌握投資良機

在高利率環境下，非投資等級債券因殖利率具優勢，相對吸引投資人目光，然而也有不少投資人擔心違約風險過高而卻步。不過，中國信...

醫療險漲價門檻曝光！兩大要件達標可調費 衝擊百萬保戶

保證續保個人健康險保費調整機制拍板，壽險公會與保發中心訂出兩大漲價啟動基本要件：一、整體損失率高於預期；二、近三年實際損...

產險雙雄前七月均賺逾一個股本 H2理賠壓力與市場波動恐加劇

2025年前七月，市占冠、亞軍富邦產險和國泰產險在穩健核保與投資收益加持下，整體表現亮眼。富邦產前七月簽單保費收入市占2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。