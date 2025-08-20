外資、投信搶美元 新台幣匯價貶逾1角
外資匯出款加劇，台股跌幅據大逾500點；台北外匯經紀公司新台幣匯價在開盤後2小時內貶逾1角，最低匯價30.239，貶值1.19角。
匯銀指出，早盤外資買匯力道強勁，新台幣匯率今早再度承壓，隨美元小幅反彈，美元買盤浮現，而近2日更見猛烈買壓。市場觀察，美歐系外資集體匯出，買匯力道強勁，幾乎「9成美歐系外資都在進場」，帶動美元需求快速升溫。
同時，投信也積極加入買盤行列，直接大舉承接美元，進一步推升市場動能。外資與投信合力操作下，新台幣匯率迅速突破30.2元整數關卡，顯示資金避險與調節需求同步升高。
市場人士分析，近期美元回升動能仍具支撐，若外資持續偏向美元資產配置，新台幣恐維持在偏弱格局，短線波動加劇的情況將難以避免。
