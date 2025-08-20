元大證券邀請美日專家分享 2025年下半年美日市場展望及 AI 投資趨勢

近年美日股市表現穩健，吸引全球資金關注，自2025年起AI成為市場主旋律，推升半導體設備、雲端基礎設施與軟體股表現。那斯達克指數受惠生成式AI、高效能運算與雲端需求，今年以來截至8月18日漲逾11.44%，科技巨頭與AI晶片供應鏈領漲；至於日經指數則上漲9.91%，反映關稅的不確定性與日圓升值，但企業投資信心仍居高檔，日圓未如預期強勢，企業獲利仍有上修空間，日股前景可期待。AI推動企業獲利與資本支出成長，突顯供應鏈重組與本地生產重要性，強化美日企業競爭力。

美國在模型開發與平台經濟占先，日本加速導入AI於製造與服務業，對抗出口壓力並帶動內需。隨AI進入應用加速期，投資熱度可望延續，推動美日股市持續受惠。

元大證券日前舉辦美日市場展望暨AI投資論壇，特別邀請來自兩國的重量級專家參加，Nasdaq交易所首席經濟學家暨資深副總裁 Phil Mackintosh、日本交易所集團香港代表處首席代表Isaku Matsumoto，以及Bloomberg Intelligence資深分析師Steven Tseng均於論壇中發表專題演講，內容聚焦今年下半年美、日股展望以及AI領域的最新趨勢，為投資者提供具前瞻性且深入的專家見解。

元大證券團隊及與會來賓，以及Nasdaq交易所、日本交易所集團及Bloomberg Intelligence的專家們在會中深入地進行經驗分享及交流；元大證券團隊表示，身為台灣龍頭券商，我們長期與Nasdaq交易所、日本交易所集團合作。藉由每年精心規劃展望論壇，持續加強美股及日股服務的深度與廣度，提供台灣投資人與國際市場零時差的投資趨勢。

