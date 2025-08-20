債市進入再配置時代 富邦優選收益傘型基金、打造債券投資新公式

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦優選收益傘型基金投資策略(資料來源：富邦投信整理)

全球債券市場逐步走出升息陰霾，資金回流固定收益資產。隨著美國聯準會政策轉向，市場預期2025年下半年將重啟降息循環，公債利率逐步下行，但在川普政府推動「大而美法案」後，財政赤字與債信疑慮升高，帶動殖利率曲線呈現U型化。現階段在企業債供給少且第2季公債殖利率彈升下，企業債息投資價值浮現。

在這樣的市場環境中，投資人回歸收益導向配置，如何精選出兼具票息與風險平衡的標的，成為資產配置的核心課題。富邦投信即將於9月17日展開募集的「富邦優選收益傘型基金」正以主動選債為核心，結合信用評級、票息率與流動性三重篩選條件，打造更具收益潛力的投資組合。

富邦主動式債券ETF結合信用風險展望強化投資流程，精選40~80家發行人，預計持債數約50~100檔。該基金訴求主動管理，因此可從所有債券中透過發行人及個券檢視，並搭配價值/風險/流動性分析，精選出具競爭力的最適配置。

此外，同一發行人不同時期發行之債券，其票面利率也大不相同。富邦投信指出，這正是主動式債券ETF的優勢所在，擺脫被動ETF緊貼指數的限制，透過專業判斷與即時市場應變，鎖定高票息、低違約風險的個券，讓收益表現再上層樓。惟有透過主動選債，才能選出最好。

富邦優選收益傘型基金提供投資人兩種配置選項，兩檔子基金皆為主動式管理，不受限於績效指標，主動富邦動態入息（00982D）100%布局投資等級債，運用動態進行雙率(利匯率)避險以降低波動，適合喜好高品質債券且期望獲取長期資本利得機會的投資人。主動富邦複合收益（00983D）彈性配置複合券種，適合希望以投資等級信評為主，並願意適度投資非投等債券以追求增加債息收入機會之投資人。

富邦投信強調，該基金除訴求優化收益外，同時透過發行人/個券檢視，並搭配價值/風險/流動性分析等主動操作判斷，精選出具競爭力的最適配置，透過主動選債不僅有助創造超額報酬(Alpha)機會，也能在債市波動時展現抗震能力。

「高票息不等於高風險，關鍵在於精準選債。」富邦投信表示，隨著全球債市進入再配置時代，主動式ETF的靈活優勢愈發凸顯，投資人可依照風險屬性與收益目標，彈性選擇合適的子基金。展望後市，在美國降息循環與川普新政交錯影響下，精準掌握收益來源，將是投資組合能否兼顧穩健與成長的關鍵。

