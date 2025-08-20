凱基證券台股模擬交易賽 合作中華郵政助新手投資升級

為推廣正確投資觀念、降低新手進入市場的風險，凱基證券與中華郵政合作舉辦「模擬交易-凱基x郵政 台股競賽」，這次競賽自即日起至9月15日受理報名，全台成年民眾皆可免費參加，並透過串接證交所即時行情的模擬系統，零成本體驗台股交易，學習如何在市場波動中制定策略、控管風險。

模擬交易是新手進入市場前的重要練習，能在不承擔真實金錢風險的前提下，感受市場波動並培養穩健心態。投資新手可透過凱基證券的線上模擬交易系統，即時掌握台股交易資訊，進行下單並檢視交易成果，同時在模擬環境中建立信心、熟悉交易流程，累積經驗為實際操作打下基礎。

此次模擬交易競賽更提供多元獎項，包含「競賽獎」提供獲利金額前10名的優勝選手總額7萬點的i郵購點數；透過指定連結新開立凱基證券台股帳戶及交割分戶帳，並綁定郵局存簿儲金帳戶為出入金帳戶之新客戶，註冊或報名參賽並完成1筆模擬交易，還可獲得「參加獎」300元電子禮券。

此外，中華郵政儲戶可將存簿帳戶約定為凱基證券e財庫的出入金帳戶，享有免開銀行戶的便利之外，存簿帳戶綁定交割扣款，次日起6個月內即享下單交易手續費優惠、次月再享3次跨行轉帳免手續費；凱基證券還提供「證券、複委託、財富管理」三合一帳戶開戶理財服務，搭配定期定額手續費均一價優惠，以及台股、ETF均適用的定期定額投資組合，且投資門檻最低只要100元，讓投資人更能安心投資，專注選擇適合自己的標的。

這次凱基證券與中華郵政的合作，結合凱基證券在投資服務上的專業與中華郵政廣泛的在地網絡，不僅能將投資教育的觸角延伸至更多縣市，更能協助偏鄉地區民眾取得同等的學習資源，落實公平待客的精神，實踐普惠金融的理念。更多「模擬交易-凱基x郵政 台股競賽」詳細內容與報名方式，請參考凱基證券活動官網：https://event.kgi.com.tw/news/event/STGCP/index.html