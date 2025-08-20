醫療險漲價門檻曝光！兩大要件達標可調費 衝擊百萬保戶

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

保證續保個人健康險保費調整機制拍板，壽險公會與保發中心訂出兩大漲價啟動基本要件：一、整體損失率高於預期；二、近三年實際損失率超過預期三成。符合條件後，首年最多限漲三成，其後逐年限漲一成，預計影響數百萬名保戶。

業者舉例，每張保單都有預期損失率，例如90%，當實際損失率突破90%且近三年平均拉高至130%，等於已超過預期損率的30%時，就符合漲價基本門檻，可向金管會申請調整。

換言之，只有長期「賠錢」的保單才會被納入。依「調費指引」規劃，首年最多可調升三成，其後每年限漲一成，直到收支打平。

調整範圍涵蓋新銷售與既有的一年期健康險，以及過去已停售的保證續保舊保單。

依金管會規定，若要漲價，壽險公司須提前三個月通知要保人，並確保其「知悉」。2022年後新簽的醫療險，多已簽署「不保證費率」告知書，業者認為通知方式可較彈性，例如簡訊或掛號信。

但2022年3月以前的舊保單，多未被明確告知「保費可能調整」，如何全面傳達，已成業者一大難題。

金管會自2023年起要求，保證續保醫療險一律須送件審查，且必須提供完整經驗資料，例如販售30年的保單，就得提交30年的損失率紀錄。業者認為門檻過高，也讓過去喊漲聲未能落實。

隨醫療險損失率逐年攀升，此次「調費指引」被視為壽險業漲價的操作手冊，但後續如何落地，將考驗業者與保戶的信任，也牽動醫療險永續經營。

