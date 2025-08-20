產險雙雄前七月均賺逾一個股本 H2理賠壓力與市場波動恐加劇

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

2025年前七月，市占冠、亞軍富邦產險和國泰產險在穩健核保與投資收益加持下，整體表現亮眼。富邦產前七月簽單保費收入市占24.2%，國泰產市占13.6%。兩家公司前七月都賺逾一個股本。然而，下半年颱風季與氣候風險升溫，理賠壓力與市場波動恐加劇，如何兼顧風險管理與業務成長，將成為檢驗營運韌性的關鍵。

以今年前七月的業績來看，今年前七月富邦產險持續領先市場，累計簽單保費達428.4億元，年增8％，市佔率 24.2％穩居龍頭。稅後純益34.5億元，較去年同期成長24％，每股稅後純益（EPS）11.51元，高於去年的9.31 元。公司表示，除核保獲利穩健外，投資收益亦顯著挹注表現。7月單月稅後純益5.7億元，其中傷健險簽單保費年增17％，超越市場整體水準。

富邦產表示，今年有關農業保險損失事故包括年初寒害、丹娜絲颱風、7月底豪大雨、楊柳颱風等，公司均主動關懷客戶，並預先展開理賠工作，目前已賠付金額超過3,900萬元，部分災損仍在清理統計當中，將儘快完成理賠程序。

另有關光電保險，截至目前接獲五十餘件出險通報，已繫客戶並陸續安排現場查勘，相關災損仍在清理統計當中。

國泰產前七月簽單保費達240.4億元，年增10％，高於市場平均的9.1％，市占達13.6%；稅後純益22.2億元，年增 34％並創同期新高，EPS達11.1元。公司指出，車險、火險及工程險保費分別年增7％、13％及28％，在嚴控風險下，損失率維持良好。投資端受惠現金股利與靈活資產配置，推升獲利。國泰產險強調，將持續運用金融科技與產品創新，滿足多元保障需求，並透過垂直及水平評估機制強化風險監控。

國泰產表示，針對今年7月侵襲台灣的丹娜絲颱風，目前公司並無承保漁業保險，因此不涉及相關理賠案件。至於農業保險與光電保險部分，雖近期颱風接連影響台灣，但截至目前為止，國泰產尚未接獲任何理賠申請。公司持續密切關注颱風後的災情發展，並與相關業務單位保持即時聯繫，以便在第一時間啟動理賠流程，協助受災客戶降低損失。

