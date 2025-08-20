股匯雙殺！新台幣貶破30.2 開盤1小時內再貶8.8分

美國19日重磅科技股普遍受壓，輝達股價收盤急挫3.5%，成為跌幅最大的道指成份股，受到那斯達克指數重挫314.82點影響。

台股今早跟跌開低走低，盤中重挫逾400點失守5日線；而新台幣匯價一早以30.15開盤，貶值3分，1小時內再貶破30.2心理關卡，最低匯價來到30.208元，貶值8.8分。

華爾街等待本周聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的關鍵演說，投資人態度相對謹慎，美元指數早盤小幅上揚至98.37。

匯銀指出，在鮑爾正式演講前，台北時間周四（8月21日）淩晨02:00，聯準會將公布7月29至30日FOMC會議紀要。鑒於7月FOMC自1993年以來首次出現有兩位理事投出反對票的情況，紀要措辭將受市場高度關注。