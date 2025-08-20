全市場基金規模首度突破十兆元 統一投信連三個月創高

投資人獲利了結，7月全市場基金淨流出81.18億元，但股市強勁表現仍帶動全體基金規模逆勢成長至10.10兆元，首度突破十兆元的里程碑。據投信投顧公會7月底統計，前十大基金公司中，以統一投信近一月規模增幅超過5%居冠，且規模連續三個月寫新高。除了統一強棒貨幣市場基金持續吸金以外，今年新募集的主動統一台股增長ETF（00981A）及統一美國50 ETF（009811），也是統一投信近期規模成長的主要動力。

投信投顧公會7月底數據顯示，全體基金公司規模近一月增加2198億元，增幅2.23％。前十大基金公司中，以統一投信近一月規模大增5.42％為最高。統一投信旗下基金中，規模增幅最大的是00981A，7月規模大增63.02%。而新掛牌的009811，也為統一投信帶來逾30億元的規模增額。

檢視近一季市場動態，市場對川普關稅政策反映逐漸鈍化，並重拾上漲動能，帶動全體基金公司規模成長5.9%。統一投信同期間基金規模增幅達15.29％，穩居前十大基金公司增幅冠軍。其中，以00981A規模成長幅度最高，五月中旬成立時規模28.22億元，7月底規模已成長至51.26億元。

若以最新數據來看，根據8月19日公布申購買回清單資料，00981A規模已翻數倍成長至154.94億元，為首檔規模突破150億元的主動式ETF。00981A規模成長主要來自資金淨流入，顯示投資人認同優質的主動式ETF有機會帶來超額報酬。009811規模也從7月底成立時的30.91億元，增長至40.34億元，增幅超過三成。

00981A基金經理人陳釧瑤表示，近期市場風險情緒正向，推動台股大盤創下歷史新高，短線預計呈現高檔震盪，且類股輪動加劇。因此，投資策略採選股不選市，並以AI相關類股為核心。在美國雲端服務大廠資本支出持續增加的背景下，使AI保持強勁需求，帶動相關供應鏈營收及獲利成長。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品