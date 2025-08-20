快訊

免費貼圖4款！精品貼圖爽用到2026年 椒滴滴「敗家圖案」必用

「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

賴清德淨零淪口號！台電火力全開 碳排連9年破9000萬噸

全市場基金規模首度突破十兆元 統一投信連三個月創高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
前十大基金公司近一月規模增幅前五名。資料來源：投信投顧公會
前十大基金公司近一月規模增幅前五名。資料來源：投信投顧公會

投資人獲利了結，7月全市場基金淨流出81.18億元，但股市強勁表現仍帶動全體基金規模逆勢成長至10.10兆元，首度突破十兆元的里程碑。據投信投顧公會7月底統計，前十大基金公司中，以統一投信近一月規模增幅超過5%居冠，且規模連續三個月寫新高。除了統一強棒貨幣市場基金持續吸金以外，今年新募集的主動統一台股增長ETF（00981A）及統一美國50 ETF（009811），也是統一投信近期規模成長的主要動力。

投信投顧公會7月底數據顯示，全體基金公司規模近一月增加2198億元，增幅2.23％。前十大基金公司中，以統一投信近一月規模大增5.42％為最高。統一投信旗下基金中，規模增幅最大的是00981A，7月規模大增63.02%。而新掛牌的009811，也為統一投信帶來逾30億元的規模增額。

檢視近一季市場動態，市場對川普關稅政策反映逐漸鈍化，並重拾上漲動能，帶動全體基金公司規模成長5.9%。統一投信同期間基金規模增幅達15.29％，穩居前十大基金公司增幅冠軍。其中，以00981A規模成長幅度最高，五月中旬成立時規模28.22億元，7月底規模已成長至51.26億元。

若以最新數據來看，根據8月19日公布申購買回清單資料，00981A規模已翻數倍成長至154.94億元，為首檔規模突破150億元的主動式ETF。00981A規模成長主要來自資金淨流入，顯示投資人認同優質的主動式ETF有機會帶來超額報酬。009811規模也從7月底成立時的30.91億元，增長至40.34億元，增幅超過三成。

00981A基金經理人陳釧瑤表示，近期市場風險情緒正向，推動台股大盤創下歷史新高，短線預計呈現高檔震盪，且類股輪動加劇。因此，投資策略採選股不選市，並以AI相關類股為核心。在美國雲端服務大廠資本支出持續增加的背景下，使AI保持強勁需求，帶動相關供應鏈營收及獲利成長。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品

ETF 統一投信

延伸閱讀

台股居高思危 賣壓出籠…三大法人減碼187億元

外資賣超110億元 這檔盤中創高股最獲外資青睞、大買1.8萬張

「等好久終於賺錢」 上海股民再湧「馬路沙龍」聊大盤

大盤創高…高股息卻冷清該換市值型ETF嗎？股添樂：三大理由別急著出清

相關新聞

全市場基金規模首度突破十兆元 統一投信連三個月創高

投資人獲利了結，7月全市場基金淨流出81.18億元，但股市強勁表現仍帶動全體基金規模逆勢成長至10.10兆元，首度突破十...

美國關稅結果出爐 國泰金：股市樂觀情緒下降、42%民眾想買美元

國泰金控20日發布8月國民經濟信心調查，民眾景氣展望與大額消費意願走弱，而在美國關稅結果陸續出爐後，股市樂觀情緒下降，風...

台幣一個半月貶逾1元

新台幣匯價昨（19）日在外資匯出下，以30.12元收盤，貶值6.4分，匯價連四貶，再寫近三個月新低匯價，8月以來新台幣累...

富邦壽28億買星聚點大樓 採全棟回租模式 投資報酬率約3%

富邦金控昨（19）日代子公司富邦人壽公告，以總價28億元購入台北市大同區「星聚點KTV 台北旗艦館」所在地的建物，並由目...

五壽險准配息 發放196億

今年台幣強升，重創壽險業獲利和資本適足率，壽險業能配多少股息也引發關注。金管會昨（19）日宣布，今年共核准五家壽險業配發...

台幣存款優惠利率 衝上10%

為幫助民眾提前鎖利，不少銀行推出高利台幣存款，如聯邦銀行、王道銀行都祭出年利率10%優惠，將來銀行推出台幣活存利息「無上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。