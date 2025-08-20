國泰金調查：逾6成8民眾認為目前非買房時機

快訊

中央社／ 台北20日電

國泰金今天發布8月國民經濟信心調查，結果顯示，68.8%民眾表示目前不是買房時機，58.7%指現在非賣房時機，使買房意願持續走降至-50.5，賣房意願同步走低至-33.6。

國泰金今天發布8月國民經濟信心調查，調查顯示，民眾景氣展望樂觀指數轉弱，景氣現況樂觀指數下降至-35.6，展望樂觀指數亦同步走弱至-39.9。大額消費意願指數也下滑至-1.7，耐久財消費意願指數微幅走高至-19.2，買房意願持續走降至-50.5，賣房意願同步走低至-33.6。

調查顯示，隨著近期美國與全球多國貿易談判結果陸續出爐，投資人交易謹慎，民眾對於台股的樂觀指數反轉降至-8.0，風險偏好指數則微幅續揚至7.3。

時事題部分，調查詢問民眾對於未來半年想增持的外幣與增持目的，結果顯示，42%民眾最想增持的外幣是美元，其次有20%民眾想買日圓，但有30%民眾沒有意願持有外幣；30%民眾增持外幣的目的為出國旅遊，25%為了投資海外股債保單、房地產而兌換貨幣，18%則想賺外幣波動的匯差。

總體經濟部分，主計總處5月28日預估台灣2025年經濟成長率3.1%，通貨膨脹率1.88%，此次調查結果顯示，民眾對今年台灣經濟成長率的平均預期值下降至2.59%，65%民眾認為今年經濟成長率會低於3%；而民眾對於今年平均通膨預期值小幅下降至2.25%，62%的民眾認為今年通貨膨脹率會高於2%。

國泰金說明，相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估仍比較保守，對於通膨預期相對較高。

國泰金指出，調查於8月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬2680份有效填答問卷。

