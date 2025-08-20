國泰世華 CUBE 卡打造數位自選 結合雙 App 平台打造 CUBE 點數生態圈

國泰世華銀行信用卡以貼近卡友需求為核心，CUBE信用卡以靈活彈性的「1+N」權益機制，結合「CUBE App」與「國泰優惠CUBE Rewards App」雙App平台，創造與客戶多產品往來，同時透過CUBE點數生態圈，從累點消費到兌點優惠，全面提升客戶黏著度，目前CUBE卡不僅累積超過600萬卡友，為國內發卡量最大的信用卡，更成功打造信用卡市場「數位自選」權益新趨勢，統計2025年1至7月，整體信用卡簽帳金額突破4,889億元，年成長11%，成長動能在五大發卡行中居首，展現強勁市場競爭力。

為了持續深度經營客戶關係，國泰世華信用卡秉持兩大策略；第一、深耕CUBE信用卡權益分級、聯名卡與高端世界卡，針對不同卡友客群精準提供專屬優惠與用卡權益。同時透過CUBE彈性靈活的權益與行銷平台機制，攜手不同消費場景的商戶，持續打造專屬禮遇，提供客戶一站式金融體驗；第二、持續打造以「小樹點」為核心的CUBE點數生態圈，提升卡友於「CUBE App」與「國泰優惠CUBE Rewards App」雙App平台使用黏著度。小樹點(信用卡)除了可以折抵消費、航空哩程、停車，與兌換票券之外，今年更積極導入演唱會「卡友優先購」與稀缺門票、商戶優惠券兌換，協助客戶制定自己的點數兌換計畫，以及搶先體驗跨界內容，最大化點數使用場景與應用價值。

以國泰世華CUBE信用卡結合CUBE App首創的「1+N」權益模式為例，持卡人可依個人需求自由選擇五大主權益方案 ，另為滿足客戶多元消費需求，CUBE卡亦彈性擴充當月壽星專屬的「慶生月」驚喜包、主題式快閃權益及限定客群權益方案，包括「日本賞」、「優惠點」、「瘋大港」及上班族「好薪情」等快閃權益皆廣受卡友好評，今年8月更首次推出專屬父母的新權益「童樂匯」，只要符合權益條件，即享指定親子消費最高10%回饋，持續打造高度客製化的用卡體驗。

除了權益彈性擴充外，國泰世華亦積極與Uber、Klook、大樹藥局等多元生活品牌策略合作，為合作夥伴打造專屬行銷活動，實現CUBE卡搭配CUBE App的多元回饋功能，從刷卡消費累積點數、獨家商戶禮遇、到點數兌換專屬優惠，成功帶動市場討論，提升用卡活躍度與數位平台黏著度，成為同業仿效標竿。

國泰世華銀行信用卡秉持「以客戶為中心」的經營理念，致力結合平台技術、設計邏輯、點數價值，與具備預測能力的金融生活服務幫手。除了提供客戶多元創新的數位服務平台，更攜手商戶打造貼近生活的金融服務，共同創造更智慧、更貼心的用卡體驗，期盼消費者每一次的刷卡，並非交易的結束，而是體驗一站式數位金融服務的嶄新開始。