「大戶豐APP」首創基金淨值智慧加減碼 投資效率再提升

面對國人日增的財富管理需求，永豐金證券打破券商數位財富管理服務天花板，宣布旗下「大戶豐APP」推出系統自動提示基金淨值的「自動加減碼」功能，財富管理投資人無須再緊盯基金淨值判斷加減碼時機。

「大戶豐APP」是國內少數整合投資、投後監控與資產配置全覽的一站式券商數位財管平台。此次新增的「智慧加減碼」功能，針對成立滿一年以上的基金，在平台上一鍵開啟即可輕鬆掌握「淨值低點加碼、高點減碼」時機。

透過永豐金證券獨家打造的雲端監控系統，根據基金淨值的長期走勢與波動度，在觸碰相對高點或低點時，自動通知投資人加減碼，有效輔助交易決策。

永豐金證券指出，購買基金時需留意相關費用，包括申購手續費、信託管理費及基金管理費等，這些費用會影響最終收益。以往透過銀行購買基金，贖回時通常需支付每年0.2%至0.4%的信託管理費。在講究低成本投資的時代，選擇低成本投資平台購買基金，有效減輕投資負擔。

永豐金證券致力提供客戶絕佳數位體驗，即日起只要開立財富管理帳戶可享一、超過4,000檔境內外基金申購標的選擇，以及成立滿一年以上的基金「智慧加減碼」功能；二、符合資格的投資人可線上交易海外債券與結構型商品；三、資產圓餅圖全覽功能，整合用戶與永豐金證券往來所有資產，涵蓋台股、海外股票、基金、海外債、結構型商品及交割銀行餘額，一目瞭然地清楚投資全貌，此功能協助投資人輕鬆掌握資產配置。

展望2025下半年，永豐金證券將持續強化「大戶豐APP」投後監控、資產調整與自助執行功能，打造更智能、更貼近用戶需求的理財體驗。秉持「用戶分群×平台強化×科技自建」核心策略，永豐金證券將持續升級，鞏固財富管理市場的競爭優勢。