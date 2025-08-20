股息入帳！新台幣優利存款登場 年利率上看10%

時序台股除權息旺季，據統計，台股7月已發出逾兆元現金股息，惟台股近期多空趨勢未現明朗，加上市場預期美國聯準會將於9月再度降息，為回應民眾對於股息等收益配置及資金調度需求，及投資人對資金帳戶「彈性與報酬並重」期待，不少銀行推出高利台幣存款幫助民眾提前鎖利，如聯邦銀行（2838）、王道銀行都祭出年利率10%優惠，將來銀行則推出新台幣活存利息「無上限」專案；定存方面，滙豐銀行3個月期年利率4%活動延長至9月底，王道銀亦推出3個月期年利率2.2%的新資金優惠定存，讓民眾免於匯兌風險又能穩定領息。

聯邦銀NewNewBank於12月31日前推出新台幣高利活儲，新戶於7月至9月任一月份成功開戶者，享「成功開戶次一月份利息結算日」新台幣15萬元內年利率10%優惠，逾15萬元享年利率高利活儲1.5%無上限 ；另外，針對舊戶金級會員享15萬元內年利率4%優惠，初級會員則享限額內年利率2%優惠。

王道銀行針對所有客戶推出一系列新台幣優惠活定存專案，即日起至9月30日，王道銀行則是新開戶提供限額5萬元以內可享2個月期高利活儲年利率10%優惠，超過5萬元額度至20萬元內，則是提供優利2.1%，期間同為2個月，超過20萬元額度部分就回歸牌告活儲利率。此外，即日起至10月31日，不限新舊客戶，只要客戶當下存款總餘額較7月31日日終餘額之新增存款金額，皆可享新台幣新資金三個月定存年利率2.2%優惠；在不限新舊資金方面，即日起至10月31日，所有客戶皆可享新台幣六個月期年利率2%與兩個月期定存年利率1.81%等不同天期的優惠專案，單筆起存金額2萬元（含），最高上限為300萬元（含）。

將來銀行推出新台幣活存「無上限」的專案，用戶在9月底前，無論是該月刷將將卡3筆（每筆100元以上），或完成財管指定任務，次月6日起即可享有活存5至20萬元享年利率1.8%回饋，及超過20萬的部分享有1.5%優利，利息無上限的回饋。以20萬元為例，若存至將來銀行每月即可領息258元，若存入100萬元，每月則可領息逾1,200元。另外，針對新戶亦推出12%優利活存。

滙豐銀行即日起至9月30日止，針對高資產客戶推出3個月期新台幣定存，可享年利率4%的優惠，單筆最低承作金額為300萬元，每一客戶上限則為5,000萬元；合格私人銀行及合格卓越理財尊尚客戶，可享3個月期年利率3%的優惠。