富邦壽28億買星聚點大樓 採全棟回租模式 投資報酬率約3%

富邦金控（2881）昨（19）日代子公司富邦人壽公告，以總價28億元購入台北市大同區「星聚點KTV 台北旗艦館」所在地的建物，並由目前星聚點經營者、同時也是所有權人之一的星聚點壹號文創公司回租全棟。富邦人壽表示，購入後即享有租金即時收益之優勢，投資報酬率約3%。

商仲業者指出，此案標的為該大樓地上十層至地下二層商業空間及地下停車位，總建物面積約8,372坪，是近期台北市優質不動產投資標的。

富邦金控旗下子公司富邦人壽昨日以總價28億元購入台北市大同區迪化段一小段113、113-1地號，該地為「星聚點 KTV台北旗艦館」，並由星聚點壹號文創公司回租全棟。

富邦人壽表示，購入大同區星聚點後，即享有租金即時收益優勢，投資報酬率約達3%，是近期台北市優質不動產投資標的。

富邦人壽指出，「星聚點 KTV 台北旗艦館」位於台北市大同區延平北路二段，鄰近捷運北門站、雙連站、中山站，區位條件佳，大眾交通便利，為區域地標型大樓。

該案地處大稻埕迪化商圈，西側為迪化街、霞海城隍廟、大稻埕碼頭，東側鄰近寧夏夜市、建成圓環商圈，周邊國際觀光景點環繞，觀光人潮眾多，商業氣息活絡。

富邦人壽同時看好後續距本案僅200公尺的捷運民生汐止線SB01站，通車利多及台北車站雙子星大樓落成後，帶動周邊商圈翻轉效益，未來全案資產價值增值潛力可期。

富邦人壽近年來積極投資不動產，如2022年以總價26.48億元，購入新竹縣湖口鄉建興段鳳凰小段1地號丁種建築倉儲用地，土地面積約19,912坪，將興建兩棟合計約8萬餘坪倉儲物流廠出租。

2020年以總價268億元購入台北市松山區的台北王朝大酒店；同樣於2020年以282.87億元得標大南港土地標售案，將興建全棟辦公大樓及商場出租；2018年以權利金78億780萬元取得龍華國小舊址地上權案，將投資375億元，興建商場、辦公、旅館、健身中心、水族館及物流等複合型商辦大樓，建成後將成為高雄第三高摩天大樓。