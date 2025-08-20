五壽險准配息 發放196億

今年台幣強升，重創壽險業獲利和資本適足率，壽險業能配多少股息也引發關注。金管會昨（19）日宣布，今年共核准五家壽險業配發現金股息共196.8億元，股息配發率6.57%，同寫三年新高。

至於2026年接軌後該如何發放？金管會指出，未來標準會比這九大審查要件更明確，更透明和可預測性，還會有差異化管理機制。

依現行規定，壽險業配發現金股息都需經保險局核准。這五家獲准者，包括富邦人壽獲准配發現金股息150億元最高，凱基人壽25億元、安達人壽10.6億元，合庫和遠雄人壽各獲准配5.42億元和5.78億元，合計196.8億元。

據資料顯示，原擬配息的台灣人壽19.17億元已撤件，富壽也從原擬配發210億元股息，降到150億元，打了七折。

換言之，若沒有外界關切壽險業配息，2025年壽險業原先擬配發276億元股息，如今壓縮到200億元以下。

立委郭國文5月曾在財委會上質疑，2024年壽險業大賺，但2025年台幣狂升，金管會還要核准壽險業大發股息嗎？

當時金管會主委彭金隆說，將請業者審慎思考，否則金控子壽險上繳股息給母金控，屆時金控明年又要對子壽險增資，這樣更辛苦。金管會請業者慎思後，使台壽撤件、富邦壽配息也打了折扣。

保險局副局長蔡火炎說，金管會實際審核壽險業配息，有九大審查要件，包括各公司清償能力、財業務健全性、準備金和負債公允價值需適足、發放後的近半年淨值比需逾3%，發放後的RBC需達逾250%。