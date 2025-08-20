台幣一個半月貶逾1元

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

新台幣匯價昨（19）日在外資匯出下，以30.12元收盤，貶值6.4分，匯價連四貶，再寫近三個月新低匯價，8月以來新台幣累計貶值2.04角。近一個半月新台幣貶值逾1元，共計貶值1.292元。

美國總統川普談話改善風險偏好，推升美元需求；同時，市場關注聯準會主席鮑爾即將在央行年會發表演說， 為後續美元走勢提供更明確指引。

新台幣匯價昨日以30.065開盤，隨台股盤中創高後出現獲利了結賣壓，下午盤外資匯出款擴大新台幣貶值幅度，盤中最低匯價為30.13，終場收在30.12元，連四個交易日收貶，總成交金額略較前一個交易日放大至15.055億美元。

川普指稱美國將在任何結束烏克蘭戰爭協議中協助歐洲提供安全保障，並表達希望與俄烏三方會談，市場關注會晤結果，改善風險偏好，推升美元需求。交易員靜待Fed主席鮑爾在傑克森洞年會談話，在經濟處在複雜敏感階段，他將嘗試借此場合傳達相對明確的政策前景資訊。

今年8月以來，新台幣兌美元累計貶值逾2角，也使全年升值幅度縮小至8.83%；今年新台幣一度在7月3日升值至28.828元，當時升值幅度13.71%，之後新台幣震盪盤跌；以昨收盤價30.12元計，新台幣從7月3日高點來貶值達1.292元。

央行統計，今年以來以歐元兌美元升值12.22%幅度最大，其次為新台幣8.83%，排第三為韓元5.92%，至於日圓今年來升幅5.77%。

