安永發布最新調查 AI 規劃財務 躍新浪潮

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

政府推動高雄亞灣區成為亞太資產管理中心，安永聯合會計師事務所昨（19）日發布最新報告，點出影響高資產族群決策的六大關鍵趨勢，值得關注的是，有43％受訪者接受全交由AI提供財務規劃。

金管會統計至今年6月底，台灣擁有逾億元資產的高資產客戶已突破1.5萬人。安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔表示，高資產族群不只關注資產保值與增值，更在意跨世代傳承、家族治理及整合稅務、法律等全方位方案。

安永發布《2025年安永全球財富研究報告》指出六大趨勢。首先，雖然客戶滿意度上升，但忠誠度仍受到投資績效牽動，45%客戶擔憂市場波動、通膨與政治不確定性；其次，資產配置日益分散，29%客戶計畫更換財富管理機構，平均每人已同時持有2.3家帳戶，並有32%計畫增加合作機構。

第三，投資多元化趨勢明顯，另類投資及數位資產吸引度升高。逾五成客戶已投入私募股權、避險基金等非傳統標的，僅15%獲得顧問主動提供資訊。年輕客群對加密資產關注快速升溫，金融業需建立更完整策略。

第四，服務價值成為影響黏著度關鍵。僅42%客戶對現有服務非常滿意，另有35%希望獲得更多醫療健康與養老規劃建議；第五，財富傳承仍是高資產族群核心需求，但半數受訪者認為準備不足；最後，AI正重塑財富管理生態。六成客戶期待財管機構導入AI，38%甚至信任度與真人顧問相當。

