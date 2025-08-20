壽險業籌資 連三年衝千億

為了2026年可順利接軌IFRS17和TW-ICS，壽險業狂發債又增資。金管會統計至昨（19）日，六家壽險業總發債規模達1,566.4億元，其中新壽更現金增資70億元，合計籌資1,636.4億元，已連三年衝破千億元大關。

金管會在2023年4月開放壽險業可發行十年以上、有到期日的次債可計入第二類資本，使2023年至今，已連三年壽險業發債額都衝破千億元大關。發債籌資大增，有助強化壽險業資本。

據統計，今年公告發債、辦現增者，是富邦、南山、台壽、新壽、全球和三商美邦等六家壽險業。其中僅新壽一家多增加70億元現增，其餘都走發債管道。

這六家壽險業到昨日止，已發行債券且實際資金到位者，以台壽208億元最高，富邦190億元次之、南山150億元居第三、新壽118億元，全球與三商美邦各發行53.4億元和46.4億元，合計僅約766億元。

若與金管會已核准這六家發債總規模1,566.4億元來看，中間差距了800億元，除全球與三商美邦外，其餘四家業者都尚未募滿。

依規定，壽險業獲准發行次順位公司債，可在核准一年內分次發行。