壽險業狂發債又拚現增！今年籌資1636億元 連三年衝破千億元

為了2026年可順利接軌IFRS17和TW-ICS，壽險業狂發債又增資。據金管會統計到19日止，六家壽險業總發債規模達1,566.4億元，其中新壽更現金增資70億元，合計籌資1,636.4億元，已連續三年衝破千億元大關。

金管會在2023年4月開放壽險業可發行十年以上、有到期日的次債可計入第二類資本，使2023年至今，已連續三年壽險業發債額都衝破千億元大關。發債籌資大增，有助強化壽險業資本。

據統計，今年公告發債、辦現增者，是富邦、南山、台壽、新壽、全球和三商美邦等六家壽險業。其中僅新壽一家多增加70億元現增，其餘都走發債管道。

這六家壽險業到19日止，已發行債券且實際資金到位者，以台壽208億元最高，富邦190億元次之、南山150億元居第三、新壽118億元，全球與三商美邦各發行53.4億元和46.4億元，合計僅766億元

若與金管會已核准這六家發債總規模1,566.4億元來看，中間差距了800億元，除了全球與三商美邦外，其餘四家業者都尚未募滿。

依規定，壽險業獲准發行次順位公司債，可在核准一年內分次發行，換言之，這四家壽險業者仍可在一年內持續將資金募集到位。

再拉長近六年來看，今年至今已獲准發債總規模1,566.4億元，雖較去年1,868億元高峰，年減16%，但仍是連續三年發債規模衝破千億元，顯示籌資潮未退。

壽險業者坦言，今年發債規模較去年略減，有兩大主因，一、去年業者擔心美國川普上任，市況加劇，趕在去年大舉發債，墊高去年基期，也降低今年發債需求，二、今年美債殖利率跳升，發債成本墊高，也讓業者觀望。

另一家業者則說，預期9月美國聯準會降息，屆時美債殖利率有望走跌，也不排除市場又湧現一波發債潮。