壽險業狂發債又拚現增！今年籌資1636億元 連三年衝破千億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
為了2026年可順利接軌IFRS17和TW-ICS，壽險業狂發債又增資。示意圖。圖／聯合報系資料照片
為了2026年可順利接軌IFRS17和TW-ICS，壽險業狂發債又增資。據金管會統計到19日止，六家壽險業總發債規模達1,566.4億元，其中新壽更現金增資70億元，合計籌資1,636.4億元，已連續三年衝破千億元大關。

金管會在2023年4月開放壽險業可發行十年以上、有到期日的次債可計入第二類資本，使2023年至今，已連續三年壽險業發債額都衝破千億元大關。發債籌資大增，有助強化壽險業資本。

據統計，今年公告發債、辦現增者，是富邦、南山、台壽、新壽、全球和三商美邦等六家壽險業。其中僅新壽一家多增加70億元現增，其餘都走發債管道。

這六家壽險業到19日止，已發行債券且實際資金到位者，以台壽208億元最高，富邦190億元次之、南山150億元居第三、新壽118億元，全球與三商美邦各發行53.4億元和46.4億元，合計僅766億元

若與金管會已核准這六家發債總規模1,566.4億元來看，中間差距了800億元，除了全球與三商美邦外，其餘四家業者都尚未募滿。

依規定，壽險業獲准發行次順位公司債，可在核准一年內分次發行，換言之，這四家壽險業者仍可在一年內持續將資金募集到位。

再拉長近六年來看，今年至今已獲准發債總規模1,566.4億元，雖較去年1,868億元高峰，年減16%，但仍是連續三年發債規模衝破千億元，顯示籌資潮未退。

壽險業者坦言，今年發債規模較去年略減，有兩大主因，一、去年業者擔心美國川普上任，市況加劇，趕在去年大舉發債，墊高去年基期，也降低今年發債需求，二、今年美債殖利率跳升，發債成本墊高，也讓業者觀望。

另一家業者則說，預期9月美國聯準會降息，屆時美債殖利率有望走跌，也不排除市場又湧現一波發債潮。

新壽 川普 壽險業 金管會 美國聯準會

相關新聞

南橫一家5口墜谷案 意外險理賠掀關注！金管會說話了

台20線南橫公路一家5口車輛墜谷案，媒體報導有業者認為「明知危險而為之」可能無法理賠。金管會今天強調，此案涉及傷害險與強...

金融業整併再現？ 傳台灣三商美邦人壽考慮求售等選項

彭博引述知情人士報導，三商美邦人壽正考慮求售等選項。此舉可能標誌著台灣金融業會出現更多的整併。

壽險業狂發債又拚現增！今年1636億元 連三年破千億元

為了2026年可順利接軌IFRS17和TW-ICS，壽險業狂發債又增資。據金管會統計到19日止，六家壽險業總發債規模達1...

因應關稅 金管會：保單借款優惠方案延長申辦至8月底

媒體關注是否有美國關稅政策的因應措施，金管會今天表示，壽險業針對經濟弱勢保戶提供保單借款優惠利率方案，原本僅每年1月到3...

台灣人壽重要營運主管異動！許繼元、許鴻儒擔重任 9月1日生效

台灣人壽董事會通過重要營運主管職務調整案，以配合公司業務發展需求，自114年9月1日起正式生效。此次異動涉及兩個單位的重...

防詐又一招！金管會推保單指定聯絡人 11家壽險業年底上路

金管會推動「保單指定聯絡人機制」，除新壽已上路外，另有11家壽險業者預計2025年底前上路。該機制是要保人可指定聯絡人，...

