金管會：今年已核准6壽險發債 合計金額達1566億元

保險業明年接軌台版保險業新一代清償能力制度（TW-ICS），業者持續充實資本。金管會統計，今年已核准6家壽險業者發債，合計金額新台幣1566.4億元，截至今天為止，6家業者已發行金額為765.9億元。

金管會今天公布壽險業與產險業近3年現金增資與發債金額概況。壽險業今年統計到8月19日止，有一家業者現金增資、規模為70億元；發債部分，今年已核准6家壽險業者發債，合計金額為1566.4億元，目前已發行金額為765.9億元。

回顧過去3年狀況，壽險業2022年無發債，2023年6業者共發債1110億元，2024年6業者發債1867.9億元。現金增資部分，2022年6業者共增資587億元，2023年3業者共增資125.3億元，2024年5業者共增資312.91億元。

產險業增資狀況，2022年6業者合計增資985億元，2023年7業者增資530.9億元，主要反映先前防疫保單慘賠，隨著財務回穩後，2024年有2業者增資47.7億元，今年產險業目前無增資也無發債。

至於如何看待業者增資與發債狀況，金管會保險局副局長蔡火炎表示，增資要看股東能力，至於發債，可計入第二類自有資本，也有助於強化公司資本。

金管會2023年4月鬆綁保險業可發行10年期以上長期次順位公司債籌資，不僅可計入自有資本計算資本適足率（RBC），也可比照保險業以其他形式持有的自有資本進行投資管理運用，壽險業也因此掀起發次債熱潮。