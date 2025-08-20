花旗獲台灣區最佳雇主獎

亞洲權威人力資源媒體《HR Asia》日前公布2025年台灣「亞洲最佳企業雇主獎」得獎名單，花旗（台灣）商業銀行在評選中脫穎而出，獲選為台灣區最佳企業雇主之一。《HR Asia》8月8日舉行頒獎典禮，由花旗（台灣）商業銀行人資長蔡慧芬代表出席領獎。

花旗集團台灣區總裁暨花旗（台灣）商業銀行董事長張聖心表示：「人才是花旗最珍視的資產。為推動身心靈均衡的幸福職場文化，花旗提供一系列優於勞基法的員工福利，希望員工工作忙碌之餘，也要注重身心健康，提倡不論職務皆彼此尊重的精神，讓花旗核心價值融入同仁每日工作中。」

《HR Asia》表示，面臨嚴峻人才挑戰，多世代共事與員工需求轉變，獲獎企業在人才留任策略上除重視職涯成長與技能培育，更以彈性與多元文化吸引並留任優秀人才。

被譽為金融人才搖籃的花旗，高度重視員工在公司成長及發展，透過綿密全球網絡，提供員工跨國發展、交流機會。此外花旗1977年首度將儲備主管計畫引進台灣，秉持持續深耕台灣承諾，不斷優化人才培訓制度。每年花旗儲備主管及暑期實習計畫也深獲年輕學子熱烈回響，凸顯花旗仍是金融業求職者心目中首選企業之一。

蔡慧芬表示：「花旗倡導用人唯才的企業文化，提供每位員工公平的工作與晉升機會，致力於創造一個能讓同仁充分參與、發揮潛能的工作環境。」

花旗針對選育人才不遺餘力，除《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎，花旗（台灣）往年也曾獲得《104人力銀行雇主品牌大賞》「最佳留任力」獎項等多項肯定，貫徹花旗重視人才發展、打造幸福職場承諾。