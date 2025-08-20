凱基金綠色轉型 國際肯定

凱基金控（2883）長期關注全球環境議題，積極實踐淨零目標，昨（19）日宣布，凱基金控總部大樓通過國際最新ISO 14068-1:2023碳中和標準第三方查證，為台灣首家以集團總部大樓通過最新版國際碳中和標準之金融業，展現凱基金控接軌國際，積極實踐溫室氣體管理，落實環境永續承諾，推動綠色轉型，以實際行動回應全球氣候變遷挑戰。

ISO 14068-1是國際標準組織（ISO）推出最新版碳中和國際標準，採取更科學、透明且全面性的碳中和框架，凱基金控經由全球知名第三方驗證機構立恩威國際驗證公司（DNV），透過嚴謹評估與查驗程序，獲頒國際碳中和查證證書。

「低碳永續環境」為凱基金控五大永續策略之一，凱基金控於2021年即領先同業，率先承諾於2045年達成全資產組合淨零碳排，並依據國際標準設定自身營運和投資組合的減碳時程，預計2030年達到自身營運碳中和、2040年自身營運淨零排放 ，以及2045年全資產組合淨零碳排目標。

凱基金控以總部大樓為起點，率先推進減碳進程，總部大樓從建築物優化外牆節能設計，以追日系統自動調整日照角度，降低日射透過率，節省空調電能消耗。同時，冰水主機採多台邏輯策略自動控制，送風、送水系統採變頻變速控制，冷卻水塔採濕球溫度控制模式。

凱基金控自2022年起持續提高再生能源使用，於總部大樓自發自用太陽能4.2萬度，2024年已有83.5%用電採用再生能源。2024年金控總部大樓約排放1,055 tCO2e，透過推動節能措施及採用再生能源，年度碳排減量達52%。

凱基金控已取得科學基礎減碳目標倡議組織（Science-based targets initiative, SBTi）目標核定審查，依循SBT方法學訂定減排策略與路徑；並於2025年7月發布第二本氣候暨自然相關報告書，更簽署加入CDP 倡議（CDP Non-Disclosure Campaign）進行碳資訊揭露。