玉山銀打詐 建金融防護網

為響應政府打擊詐騙政策，玉山銀行昨（19）日與台灣橋頭地方檢察署（以下簡稱橋頭地檢署）共同簽署「可疑金融帳戶預警及分析」專案合作備忘錄（MOU），雙方將透過交換可疑金流態樣與實務經驗，強化異常交易辨識，以提升金融犯罪防制能力。

本次為玉山銀行首次攜手橋頭地檢署，將防詐網絡延伸至偵查端，使可疑金流能在檢調偵辦前就能被攔截。

依合作機制，橋頭地檢署將提供銀行偵辦詐欺與洗錢偵結案件，使銀行透過分析交易行為、異常模式等特徵，提升可疑帳戶辨識能力。

而銀行發現疑似異常或洗錢交易時，也將提供給橋頭地檢署分析，檢方若研判屬於詐騙或其他不法金流，可即時採取行動，確保資金在流出前被阻斷。雙方在法律規範保障下，快速且精準識別異常金流，即時阻斷詐騙資金流向。專案首波自高雄地區啟動，未來將推動至全台更多地區。

玉山銀行總經理林隆政表示，玉山銀行2024年臨櫃成功攔阻詐騙共計836件，成功守住逾6.52億元；2025年1月至7月，更累積攔阻459件，金額超過5億元。未來將持續運用數位科技與實體服務雙重管道，與檢警單位緊密合作，提前守護潛在被害人免於風險。

橋頭地檢署檢察長張春暉則指出，此次合作將加速案件偵辦並回饋風險態樣，精準鎖定不法金流來源。

玉山長期致力於防詐行動，並配合內政部警政署疑涉詐欺金融帳戶預警機制，落實多項顧客關懷措施。當顧客於臨櫃或網銀申請約定轉帳觸及風控點時，系統即時跳出警語提醒，或由服務人員加強關懷與查證，並定期檢視執行成果以確保成效。

此外，在金管會鼓勵下，2025年首家推出「指定聯絡人」通知服務，兩個月內已逾400人申請加入，且舉辦40多場實體防詐宣導活動，透過多元管道提升民眾識詐力。玉山銀行表示，將持續推動跨單位合作與創新機制，落實防詐責任，打造更安全的金融環境，守護每一位顧客資產安全。