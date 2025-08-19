富邦人壽參與富邦現代人壽7000億韓元現增 今年底前完成

富邦金（2881）19日代富邦人壽公告董事會決議參與富邦現代人壽現金增資，交易總金額不超過韓元7,000億元（約新臺幣148億元），增資後持股不超過88.3%，此次為富邦人壽第四次參與富邦現代人壽現增。

富邦人壽表示，富邦現代人壽本次以面額(韓元5,000元/股)發行1.4億股新股辦理現金增資韓元7,000億，約合台幣148億。富邦人壽擬於不超過7,000 億韓元範圍內參與增資，依現行持股比例83%認購新股，以及其餘股東不參與增資之股份，本次增資須經台灣金融監督管理委員會及經濟部投資審議司同意，將依法向主管機關申請核准，預計今年底前完成增資。

本次增資前富邦人壽持股83%，如本次增資全數由富邦人壽認購，則富邦人壽持股比例將上升至88.3%。

富邦人壽指出，對韓國壽險市場及富邦現代人壽長期發展深具信心，富邦現代人壽從規模增長轉向價值增長之轉型策略已初具成效，推動保障型與長年期繳等高價值商品以累積CSM，並持續開發終身壽險、定期壽險、健康醫療險等各式保障型商品以豐富化商品組合，同時致力發展銀保、經代、業務員及電銷等多元通路，除強化自有業務部隊發展外，亦積極擴展外部通路合作夥伴。公司亦從各方面提供專業協助，富邦現代人壽將維持穩健發展步調，使營運績效持續穩定成長。

富邦人壽自2015年參股投資取得富邦現代人壽48%股權後，為強化其資本適足狀況並支持長期業務發展，歷經三次增資，累計增資金額約台幣270億元，目前持股83%。