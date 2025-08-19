台灣人壽重要營運主管異動！許繼元、許鴻儒擔重任 9月1日生效

台灣人壽董事會通過重要營運主管職務調整案，以配合公司業務發展需求，自114年9月1日起正式生效。此次異動涉及兩個單位的重要主管職務。原任金融投資一處處長謝美如（現職協理）將由許繼元（現任副總經理）接任；同時，原任客戶服務處處長曾玉潔（現任副總經理）則由幕僚長許鴻儒（現任資深副總經理）接棒，並兼任客戶服務處處長一職。

本次調整屬於內部正常人事安排，屬職務調整性質，主要考量公司整體營運策略與未來發展方向，期望透過人事布局，進一步強化金融投資與客戶服務兩大核心業務的管理效能。

依公告資訊，調整後的新任主管皆具備豐富的專業經驗與管理背景，能在既有基礎上推動相關業務的持續成長。其中，許繼元曾長期參與投資相關業務，熟悉金融市場運作；而許鴻儒則在營運及客戶服務領域具有深厚經驗，未來將兼任幕僚長及客戶服務處處長，強化跨部門協調與服務能量。

據了解，台灣人壽此次人事異動，反映公司積極因應市場環境變化，並持續優化組織架構的策略。透過高階主管的調整，能兼顧資產管理績效與客戶服務品質，進一步提升競爭力與市場地位。