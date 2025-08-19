快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣人壽董事會通過重要營運主管職務調整案，以配合公司業務發展需求，自114年9月1日起正式生效。圖／台灣人壽提供
台灣人壽董事會通過重要營運主管職務調整案，以配合公司業務發展需求，自114年9月1日起正式生效。此次異動涉及兩個單位的重要主管職務。原任金融投資一處處長謝美如（現職協理）將由許繼元（現任副總經理）接任；同時，原任客戶服務處處長曾玉潔（現任副總經理）則由幕僚長許鴻儒（現任資深副總經理）接棒，並兼任客戶服務處處長一職。

本次調整屬於內部正常人事安排，屬職務調整性質，主要考量公司整體營運策略與未來發展方向，期望透過人事布局，進一步強化金融投資與客戶服務兩大核心業務的管理效能。

依公告資訊，調整後的新任主管皆具備豐富的專業經驗與管理背景，能在既有基礎上推動相關業務的持續成長。其中，許繼元曾長期參與投資相關業務，熟悉金融市場運作；而許鴻儒則在營運及客戶服務領域具有深厚經驗，未來將兼任幕僚長及客戶服務處處長，強化跨部門協調與服務能量。

據了解，台灣人壽此次人事異動，反映公司積極因應市場環境變化，並持續優化組織架構的策略。透過高階主管的調整，能兼顧資產管理績效與客戶服務品質，進一步提升競爭力與市場地位。

布局 董事 總經理 台灣人壽

金融業整併再現？ 傳台灣三商美邦人壽考慮求售等選項

彭博引述知情人士報導，三商美邦人壽正考慮求售等選項。此舉可能標誌著台灣金融業會出現更多的整併。

台灣人壽重要營運主管異動！許繼元、許鴻儒擔重任 9月1日生效

防詐又一招！金管會推保單指定聯絡人 11家壽險業年底上路

金管會推動「保單指定聯絡人機制」，除新壽已上路外，另有11家壽險業者預計2025年底前上路。該機制是要保人可指定聯絡人，...

南橫一家5口墜谷案 意外險理賠掀關注！金管會說話了

台20線南橫公路一家5口車輛墜谷案，媒體報導有業者認為「明知危險而為之」可能無法理賠。金管會今天強調，此案涉及傷害險與強...

外資匯出 新台幣貶6.4分收30.12元探近3月新低

台股今天創高後拉回，指數由紅翻黑，收盤跌129.02點，新台幣匯價延續昨日貶值走勢，收盤收30.12元，貶6.4分，台北...

玉山銀行前七月攔阻詐騙金額破5億元 與橋頭地檢簽MOU

為響應政府打擊詐騙政策，玉山銀行19日與台灣橋頭地方檢察署共同簽署「可疑金融帳戶預警及分析」專案合作備忘錄（MOU），雙...

