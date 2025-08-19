快訊

陳佩琪為柯文哲屢失控 醫再曝殘酷真相：最冷寒冬恐還沒來

外交官駐點飯店內強壓女下屬性騷 監察院彈劾移送懲戒

林右昌請辭後人事改革？ 傳親英系徐國勇接任民進黨秘書長

台灣人壽處分北市信義區不動產 處分淨利約1.45億元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信金（2891）19日代旗下子公司台灣人壽公告，依據董事會決議，處分位於台北市信義區的土地及建物資產，總交易金額達新台幣8億6,860萬元，預估處分淨利約1.45億元。此次交易相對人為中華民國人壽保險商業同業公會，雙方並無關係人關係。

公告指出，本次處分標的包含台北市信義區三興段一小段872地號持分土地，面積188.18平方公尺（約56.93坪），以及位於信義路四段456、458號的建物4至5樓，建物面積2,589.44平方公尺（約783.31坪），實際面積以登記謄本為準。

在付款條件方面，交易將分三期進行：第一期簽約備證款為總價15%，第二期稅單核發款為10%，其餘75%則於第三期支付尾款。該筆交易主要目的係依保險法相關規定，以提升投資收益並優化資產配置。 本次交易係採議價方式進行，並參考市場行情及專業估價報告。

保險 新台幣 中信金 台灣人壽

延伸閱讀

獨／瓜果類飆漲衝擊營養午餐！北市教育局發函各校可用冷凍蔬菜替代

松山機場航空燃油減硫有成 北市環保局曝成效「10年減逾5成」

周六核三延役公投…北市投票權人數逾208萬 這3區最多

蔣萬安拋童子賢組閣 總統府火速冷回...北市用1句話酸爆

相關新聞

金融業整併再現？ 傳台灣三商美邦人壽考慮求售等選項

彭博引述知情人士報導，三商美邦人壽正考慮求售等選項。此舉可能標誌著台灣金融業會出現更多的整併。

台灣人壽重要營運主管異動！許繼元、許鴻儒擔重任 9月1日生效

台灣人壽董事會通過重要營運主管職務調整案，以配合公司業務發展需求，自114年9月1日起正式生效。此次異動涉及兩個單位的重...

防詐又一招！金管會推保單指定聯絡人 11家壽險業年底上路

金管會推動「保單指定聯絡人機制」，除新壽已上路外，另有11家壽險業者預計2025年底前上路。該機制是要保人可指定聯絡人，...

南橫一家5口墜谷案 意外險理賠掀關注！金管會說話了

台20線南橫公路一家5口車輛墜谷案，媒體報導有業者認為「明知危險而為之」可能無法理賠。金管會今天強調，此案涉及傷害險與強...

外資匯出 新台幣貶6.4分收30.12元探近3月新低

台股今天創高後拉回，指數由紅翻黑，收盤跌129.02點，新台幣匯價延續昨日貶值走勢，收盤收30.12元，貶6.4分，台北...

玉山銀行前七月攔阻詐騙金額破5億元 與橋頭地檢簽MOU

為響應政府打擊詐騙政策，玉山銀行19日與台灣橋頭地方檢察署共同簽署「可疑金融帳戶預警及分析」專案合作備忘錄（MOU），雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。