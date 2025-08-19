台灣人壽處分北市信義區不動產 處分淨利約1.45億元

中信金（2891）19日代旗下子公司台灣人壽公告，依據董事會決議，處分位於台北市信義區的土地及建物資產，總交易金額達新台幣8億6,860萬元，預估處分淨利約1.45億元。此次交易相對人為中華民國人壽保險商業同業公會，雙方並無關係人關係。

公告指出，本次處分標的包含台北市信義區三興段一小段872地號持分土地，面積188.18平方公尺（約56.93坪），以及位於信義路四段456、458號的建物4至5樓，建物面積2,589.44平方公尺（約783.31坪），實際面積以登記謄本為準。

在付款條件方面，交易將分三期進行：第一期簽約備證款為總價15%，第二期稅單核發款為10%，其餘75%則於第三期支付尾款。該筆交易主要目的係依保險法相關規定，以提升投資收益並優化資產配置。 本次交易係採議價方式進行，並參考市場行情及專業估價報告。