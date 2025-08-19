防詐又一招！金管會推保單指定聯絡人 11家壽險業年底上路

金管會推動「保單指定聯絡人機制」，除新壽已上路外，另有11家壽險業者預計2025年底前上路。該機制是要保人可指定聯絡人，當保單異動前通知對方，避免保單資金遭詐騙或盜用。

「保單指定聯絡人機制」是允許要保人可與壽險公司約定，指定一個聯絡人，當保單發生異動時，如解約、部分解約或大額保單借款時，壽險公司將同步通知該聯絡人，確認申請動機，發揮「預警阻詐」。

金管會已在今年3月25日正式行文給各保險公司，鼓勵各壽險公司引進該機制，並將其納入「公平待客原則」加分項目，藉由監理誘因加速普及。

保險局副局長蔡火炎表示，因保單解約、部分解約或大額保單借款，這些交易都是從保單提領現金出來，屬較高風險，只要保單有效，要保人即可隨時申請指定聯絡人，保障自身權益。

推動此機制除需保險公司建立內部審核流程，資訊系統亦須同步更新，將金額門檻、通知作業等功能內建管控。

例如具備解約金、保價金的壽險保單，最容易成為詐騙鎖定標的，業者會優先納入設計。

為避免保單遭詐，金管會在2024年底已請壽險業者，在承辦保單借款、解約時，需適時關懷客戶其資金用途，避免遭詐；這次更進一步參考日本高齡友善措施，鼓勵壽險業者建立保單指定聯絡人機制。

未來若有不肖份子誘導保戶解約或提領，壽險公司可即時聯繫指定聯絡人，確認申請動機，形同設置一道「防詐守門員」。