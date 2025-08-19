快訊

今年上市櫃公司第8例 飆股金居驚爆違約交割1093萬

陳佩琪為柯文哲屢失控 醫再曝殘酷真相：最冷寒冬恐還沒來

外交官駐點飯店內強壓女下屬性騷 監察院彈劾移送懲戒

元大人壽拓展南部市場 向元大證券承租高雄使用權資產

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

為提升元大人壽在南部市場的服務能量，元大人壽向元大證券承租高雄市新興區中正三路55號部分樓層之辦公空間，作為自用營業場所。此次交易屬於關係人交易，已依規定揭露相關資訊。

根據元大金（2885）公告內容，本次承租標的為該大樓7樓之1、7樓之2及7樓之3，合計租賃面積為1,425.19平方公尺，折合約431.12坪。租金依據不動產估價報告，每坪每月租金為新台幣450元（含營業稅），每月租金總金額為19萬4,004元。此次交易確認之使用權資產金額則為458萬4,077元（含營業稅）。

租賃期間自114年9月1日起至116年8月31日止，租金將按月支付。元大人壽此次承租主要目的在於提供自用營業場所，符合營運規劃需求，並經董事長核決通過。

租金 元大金 元大人壽

延伸閱讀

高雄新增2例鉤端螺旋體病 發病前接觸汙水汙泥、見鼠跡

最愛肉燥飯！南台灣外送趨勢調查 便當、鹹酥雞蟬聯受歡迎品項

屏東高雄是一體！陳其邁批「核三重啟公投」：要體會地方是否接受

下任高雄市長賴清德心有所屬？綠營人士：總統現不會表態

相關新聞

金融業整併再現？ 傳台灣三商美邦人壽考慮求售等選項

彭博引述知情人士報導，三商美邦人壽正考慮求售等選項。此舉可能標誌著台灣金融業會出現更多的整併。

台灣人壽重要營運主管異動！許繼元、許鴻儒擔重任 9月1日生效

台灣人壽董事會通過重要營運主管職務調整案，以配合公司業務發展需求，自114年9月1日起正式生效。此次異動涉及兩個單位的重...

防詐又一招！金管會推保單指定聯絡人 11家壽險業年底上路

金管會推動「保單指定聯絡人機制」，除新壽已上路外，另有11家壽險業者預計2025年底前上路。該機制是要保人可指定聯絡人，...

南橫一家5口墜谷案 意外險理賠掀關注！金管會說話了

台20線南橫公路一家5口車輛墜谷案，媒體報導有業者認為「明知危險而為之」可能無法理賠。金管會今天強調，此案涉及傷害險與強...

外資匯出 新台幣貶6.4分收30.12元探近3月新低

台股今天創高後拉回，指數由紅翻黑，收盤跌129.02點，新台幣匯價延續昨日貶值走勢，收盤收30.12元，貶6.4分，台北...

玉山銀行前七月攔阻詐騙金額破5億元 與橋頭地檢簽MOU

為響應政府打擊詐騙政策，玉山銀行19日與台灣橋頭地方檢察署共同簽署「可疑金融帳戶預警及分析」專案合作備忘錄（MOU），雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。