元大人壽拓展南部市場 向元大證券承租高雄使用權資產
為提升元大人壽在南部市場的服務能量，元大人壽向元大證券承租高雄市新興區中正三路55號部分樓層之辦公空間，作為自用營業場所。此次交易屬於關係人交易，已依規定揭露相關資訊。
根據元大金（2885）公告內容，本次承租標的為該大樓7樓之1、7樓之2及7樓之3，合計租賃面積為1,425.19平方公尺，折合約431.12坪。租金依據不動產估價報告，每坪每月租金為新台幣450元（含營業稅），每月租金總金額為19萬4,004元。此次交易確認之使用權資產金額則為458萬4,077元（含營業稅）。
租賃期間自114年9月1日起至116年8月31日止，租金將按月支付。元大人壽此次承租主要目的在於提供自用營業場所，符合營運規劃需求，並經董事長核決通過。
