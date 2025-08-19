因應關稅 金管會：保單借款優惠方案延長申辦至8月底

媒體關注是否有美國關稅政策的因應措施，金管會今天表示，壽險業針對經濟弱勢保戶提供保單借款優惠利率方案，原本僅每年1月到3月開放申辦，今年也延長申辦期間，再度開放6月1日到8月31日開放申辦，並請業者提供保戶關懷措施。

勞動部18日公布因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時人數3934人，勞動部內部統計，其中因美國實施對等關稅受影響人數有2388人，主要是製造業中的金屬機電業居多。媒體關注景氣轉變，無薪假若明顯增加，金管會是否有相關因應與紓困措施協助企業度過難關。

金管會保險局副局長蔡火炎說明，因應美國關稅衝擊，4月18日函請產壽險公會轉知會員公司，給予國內受到關稅影響的產業跟保戶必要協助，鼓勵保險業採取舊有貸款展延、提供降租等措施。

蔡火炎指出，2021年7月開辦經濟弱勢保戶保單借款利率優惠方案，並在2022年常態化，後續每年1月1日到3月31日都開放符合資格保戶申請，確保經濟弱勢保戶可即時獲得必要援助，疫情期間也請保險業提供續期保費緩繳等措施。今年5月函報人壽保險業針對經濟弱勢保戶提供保單借款優惠利率方案，再度延長申辦期間，開放6月1日到8月31日間申請。

根據統計，今年1月到3月合計申辦人數為1878人，核准金額新台幣1.64億元，今年優惠利率方案為2.165%。蔡火炎指出，今年等於新增3個月的申辦期，目前還在第二輪的申辦期間，21家壽險都可申辦。

金管會銀行局副局長侯立洋說明，因應美國實施對等關稅政策，金管會4月和經濟部、銀行公會建立跨部會協商平台，4月18日也請銀行公會提出金融協助措施，包括舊貸展延到今年底，新貸案件快速審核，請銀行設置單一窗口，5月也函請銀行公會轉知會員公司協助民間企業因應美國對等關稅衝擊，截至6月底國銀逾放比為0.16%，觀察過去3年逾放比未顯著上升，持續觀察銀行資產品質。

至於無薪假部分，侯立洋指出，如果企業財務出現狀況，導致無薪假或無法還款，經濟部協助企業辦理銀行債權債務協商機制，銀行公會也提供個人債務協商機制，目前也比照疫情期間，提供債務展延等機制。

金管會證期局副局長黃厚銘說，如果上市櫃公司實施無薪假，對公司財務業務有重大影響，上市櫃公司要即時發布重大訊息，也請櫃買中心、證交所督導上市櫃公司依規辦理。