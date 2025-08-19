富邦人壽砸28億元當「星聚點 KTV 台北旗艦館」房東 投報率約3%

富邦金控（2881）19日代子公司富邦人壽公告，以總價28億元購入台北市大同區「星聚點KTV 台北旗艦館」，並由目前的經營者、同時也是所有權人之一的星聚點壹號文創公司售後回租全棟，本案標的為該大樓地上10層至地下2層商業空間及地下停車位，總建物面積約8,372坪。富邦人壽指出，購入後即享有租金即時收益之優勢，投資報酬率達約3%，為近期台北市優質不動產投資標的。

富邦金控旗下子公司富邦人壽今日以總價新臺幣28億元購入臺北市大同區迪化段一小段113、113-1地號，該地為「星聚點 KTV 台北旗艦館」，並由目前的經營者、同時也是所有權人之一的星聚點壹號文創(股)公司售後回租全棟，本案標的為該大樓地上10層至地下2層商業空間及地下停車位，總建物面積約8,372坪。

富邦人壽表示，購入後本案後，即享有租金即時收益之優勢，投資報酬率達約3%，為近期台北市優質不動產投資標的。

富邦人壽表示，「星聚點 KTV 台北旗艦館」位於台北市大同區延平北路二段，鄰近捷運北門站、雙連站、中山站，區位條件佳，大眾交通便利，為區域地標型大樓。該案地處大稻埕迪化商圈，西側為迪化街、霞海城隍廟、大稻埕碼頭，東側鄰近寧夏夜市、建成圓環商圈，周邊國際觀光景點環繞，觀光人潮眾多，商業氣息活絡。

富邦人壽同時看好後續距本案僅200公尺的捷運民生汐止線 SB01 站，通車利多及台北車站雙子星大樓落成後，帶動周邊商圈的翻轉效益，未來全案資產價值增值潛力可期。