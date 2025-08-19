南橫一家5口墜谷案 意外險理賠掀關注！金管會說話了

台20線南橫公路一家5口車輛墜谷案，媒體報導有業者認為「明知危險而為之」可能無法理賠。金管會今天強調，此案涉及傷害險與強制汽車責任保險，「明知危險而為之」並非保險除外責任，保戶如果確實因意外事故造成傷害，保險公司要確實按契約條款依約理賠。

台20線南橫公路日前發生一家5口車輛墜谷意外，媒體報導，家屬正在找李姓男子意外險保單，但擔心不符理賠要件無法獲得理賠，一度傳出詢問業界有人認為「明知危險而為之」可能無法理賠意外險，掀起外界關注。

金管會保險局副局長蔡火炎在例行記者會上表示，個案涉及險種主要是傷害保險與強制汽車責任險。

蔡火炎解釋，意外傷害事故是指非因疾病引起的突發事故，除外條款像是故意行為、犯罪、酒駕、戰爭與核子事故等。報導提到「明知危險而為之」不是保單的除外責任範圍，保戶如果確實因意外事故造成傷害，保險公司要確實按契約條款依約理賠。

強制汽車責任保險部分，蔡火炎表示，此案屬於汽車交通事故，使用或管理汽車導致乘客或是車外第三人傷害或死亡事故，都是強制汽車責任保險的給付範圍。如果是車內乘客，確認死亡後，每一人可以理賠死亡給付200萬元，駕駛人部分不包含在強制汽車保險範圍，個案中駕駛人也沒投保駕駛人傷害保險，因此這部分無法理賠。

蔡火炎指出，此案主要是一家壽險公司有承保傷害保險、學生保險跟人壽保險；一家產險公司承保強制汽車責任保險，4名乘客確認死亡後，1人可理賠200萬元。目前壽險跟產險公司都已啟動保戶關懷措施，提供快速理賠等服務，協助受災保戶。

此案目前統計是身故者2人、失蹤3人，官員補充說明，強制汽車保險若涉及死亡給付，就要看死亡證明，如果是失蹤狀況，就要走民法規定，重大災難如空難與船難等類型是1年，失蹤登記滿1年可宣告死亡，但如果屬一般事件則是7年。

壽險公會與產險公會日前也發出聯合聲明，審酌保單條款與保險實務，因「明知危險而為之」行為非屬傷害保險除外責任或不保事項範圍，保險業並無因此不予理賠，報導並非事實。