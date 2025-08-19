外資匯出 新台幣貶6.4分收30.12元探近3月新低

快訊

中央社／ 台北19日電
新台幣匯價延續昨日貶值走勢，收盤收30.12元，貶6.4分，台北及元太外匯市場總成交金額略增至15.055億美元。圖／本報資料照片
台股今天創高後拉回，指數由紅翻黑，收盤跌129.02點，新台幣匯價延續昨日貶值走勢，收盤收30.12元，貶6.4分，台北及元太外匯市場總成交金額略增至15.055億美元。

新台幣今天以30.065元開盤後，延續昨日貶值走勢，午後匯價最低下探30.13元，終場收在30.12元，連4個交易日收黑，貶6.4分，亦改寫近3個月以來收盤新低價。

台北股市今天開高走低，收盤跌129.02點，為24353.5點，跌幅0.53%，成交金額新台幣4628.5億元。

匯銀人士表示，今天下午外資匯出力道增強，新台幣匯價脫離原區間達30.13元，隨後持續在30.1元以上震盪，終場收盤價為30.12元，為近3個月新低。

匯銀人士說明，市場持續觀望美國聯邦準備理事會（Fed）利率政策方向，預判本週新台幣匯價仍會在30元附近盤旋，目前市場評估Fed 9月降息機率超過8成，聯準會主席鮑爾即將於傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會發表演說，若進一步釋出可能降息的訊號，美元可能就不會維持現在的強勢，勢必牽動新台幣匯價變化。

根據央行統計，今天美元指數下跌0.03%，主要亞幣均呈現跌勢，韓元貶值0.34%、新台幣貶值0.21%、日圓貶值0.17%、越南盾貶0.16%、新加坡幣貶0.05%、人民幣貶0.04%，至於歐元小漲0.02%。

