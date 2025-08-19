元大銀行統籌主辦 統一綜合證券80億聯貸案完成簽約

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

元大金（2885）旗下元大銀行統籌主辦統一綜合證券股份有限公司（2855）新臺幣80億元聯貸案，已成功完成募集，於8月19日舉行簽約儀式，由統一綜合證券董事長林寬成與統籌主辦銀行元大銀行以及參貸銀行代表共同簽署。

本次聯貸案由元大銀行統籌主辦，臺灣銀行兆豐銀行第一銀行彰化銀行安泰銀行土地銀行共同主辦，另有合作金庫、華南銀行及全國農業金庫參貸，合計共10家金融機構共組授信銀行團，籌組過程中超額認購逾2.1倍，最終以80億元結案，參貸情形踴躍，顯示銀行團對於統一綜合證券營運績效及未來發展之高度肯定。

統一綜合證券為結合經紀、承銷、自營、債券、金融商品、財富管理暨信託及股務代理等多元證券服務之綜合證券商。統一綜合證券朝向業務多元化的方向發展，以專業分工、資源共享之管理體系持續穩健茁壯，並以全方位金融服務為目標前進，已獲得各類獎項肯定。統一綜合證券2023年及2024年合併營收分別為新臺幣95.43億元及130.30億元(年增率分別為52.2%及36.5%)，營運獲利表現亮眼。本次聯貸案取得之資金將用於償還金融機構借款並充實其營運資金，以因應近年業務成長所需。

元大金 聯貸案 兆豐銀行 華南銀行 第一銀行 安泰銀行 臺灣銀行 彰化銀行 土地銀行

