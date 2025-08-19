元大銀行統籌主辦 統一綜合證券80億元聯貸案完成簽約

元大金控（2885）旗下元大銀行統籌主辦統一綜合證券股份有限公司（2855）新台幣80億元聯貸案，已成功完成募集，8月19日舉行簽約儀式，由統一綜合證券董事長林寬成與統籌主辦銀行元大銀行以及參貸銀行代表共同簽署。

這次聯貸案由元大銀行統籌主辦，臺灣銀行、兆豐銀行、第一銀行、彰化銀行、安泰銀行及土地銀行共同主辦，另有合作金庫、華南銀行及全國農業金庫參貸，合計共10家金融機構共組授信銀行團，籌組過程中超額認購逾2.1倍，最終以80億元結案，參貸情形踴躍，顯示銀行團對於統一綜合證券營運績效及未來發展的高度肯定。

統一綜合證券為結合經紀、承銷、自營、債券、金融商品、財富管理暨信託及股務代理等多元證券服務之綜合證券商。統一綜合證券朝向業務多元化的方向發展，以專業分工、資源共享之管理體系持續穩健茁壯，並以全方位金融服務為目標前進，已獲得各類獎項肯定，近期陸續榮獲《財訊》雜誌之「證券最佳業務團隊獎」、「證券創新信託服務獎」及「證券最佳永續推動獎」、工商時報之「最佳證券商財富管理信託創新獎」及「最佳員工福利信託創新獎」、證交所第十屆期貨鑽石獎之「證券業交易量鑽石獎」等多項大獎。