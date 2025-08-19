金融業整併再現？ 傳台灣三商美邦人壽考慮求售等選項

快訊

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
彭博引述知情人士報導，三商美邦人壽正考慮求售等選項。本報資料照片
彭博引述知情人士報導，三商美邦人壽正考慮求售等選項。此舉可能標誌著台灣金融業會出現更多的整併。

知情人士透露，三商美邦人壽正與顧問業者合作，探詢潛在買家的初步意願，此交易案可能引起本土與外商公司的興趣。

三商美邦人壽為台灣較小型的保險公司，該公司股價今年以來下跌約17%，市值近10億美元。

知情人士表示，三商美邦人壽的另一個選項是出售股權，而非出售整個事業體。知情人士強調，目前還在初步考慮階段，不一定會有實際交易發生。

自從美國聯準會（Fed）大幅升息衝擊台灣壽險業後，三商美邦人壽資本韌性多次處於監管標準的邊緣，該公司董事長因此遭減薪30%的懲罰，需要在年底前完成先前提報的資本強化計畫，且在資本適足率達法定標準並報經金管

會同意前，不得新增不動產投資。同時，金管會要求公司於一個月內新增提報具體、完整且可使公司資本適足率達法定標準的資本強化計畫。

儘管三商美邦人壽對於海外企業的收購持開放態度，但是中國公司不大可能參與此交易，因為政府審批流程較為繁複且可能阻止任何機敏領域的企業併購，例如金融業與科技業。

台灣主管機關致力於提升金融業對經濟成長的貢獻度，降低對於科技產業的依賴。台灣壽險業上半年受到新台幣大幅升值影響，其持有的美元資產價格減損，在那段期間，壽險業匯損一度來到新台幣5,220億元。

根據公司網站指出，三商美邦人壽創立於1993年，並於2012年掛牌上市，提供壽險、健康、意外與其他多項保險。

新台幣 壽險業 金融業 美國聯準會 三商美邦人壽

