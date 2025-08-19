台新新光淨零高峰論壇8月22日登場 攜產官學解密IFRS S1、S2企業實戰攻略

金管會於2023年發布我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖，自2026年會計年度起分三階段強制適用。資本額達100億元以上上市櫃公司已啟動導入程序，2028年所有上市櫃公司將全面納管，面對迫在眉睫的法規要求，企業若未及早因應，恐將面臨合規風險與競爭劣勢。為此，台新新光金控偕同台新銀行、工商協進會將於8月22日假台北國際會議中心共同舉辦「2025台新新光淨零高峰論壇-永續財務新時代 企業實戰全指南」。論壇邀請金管會金融市場發展及創新處處長胡則華、會計研究發展基金會董事長王怡心，就金融機構如何引導資金支持產業轉型及如何透過國際準則作為制度橋梁提升國際資本市場競爭力進行分享。豐富實務內容吸引眾多企業董監事及高階主管報名參與so4。

台新新光金控總經理林維俊指出，全球淨零轉型浪潮席捲而來，國際規範與市場機制持續推進，企業如何接軌並找到機會，已成為決定未來競爭力的關鍵課題。台新新光金控長期以來致力於推動ESG永續發展，貫徹「認真 創新 永續」的企業精神，積極發揮金融業引領產業的力量助攻企業淨零轉型，已連續四年舉辦淨零論壇，本次議題以台灣上市櫃公司分階段接軌IFRS永續揭露準則S1、S2後，企業正式邁入制度對齊、資訊透明與永續財務揭露的新階段，並為後續接軌的企業提供全方位實戰指南。

台新新光金控永續長李鎮宇表示，本次論壇邀請製造業、電子業及服務業領航企業代表，包括李長榮化工董事長洪再興、華邦電子董事長焦佑鈞及晶華國際酒店集團營運長暨台北晶華酒店董事總經理吳偉正，將分享IFRS永續揭露準則導入的過程，深度解析面臨的挑戰與潛在機會，以及如何兼顧營運績效與永續承諾，這些實戰經驗分享將有效減緩企業接軌轉型的焦慮。

近年來，台新新光金控永續發展成果非凡，在合併前已長年入選道瓊永續指數(DJSI)指數成分股，更分別在2025年S&P Global永續年鑑的銀行產業及保險產業分別皆獲全球Top 1％的殊榮；此外《TIME》時代雜誌公布「2025年全球500大永續企業」，台新新光金控在合併前亦雙雙入選，顯示合併後將為企業永續帶來的加乘效果。未來台新新光金控將依循國際ESG發展趨勢、恪遵金管會永續金融推動政策及相關指引，致力以「From Zero to Hero」的精神善盡金融業資金引導角色，成為各界發展永續的智慧好夥伴。